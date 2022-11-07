الصحة العالمية: 15 ألف وفاة في أوربا عام 2022 بسبب موجات الحرارة

توفي 15 ألف شخص على الأقل في أوربا عام 2022 بسبب موجات الحرارة، وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية الاثنين، مشيرة إلى أن إسبانيا وألمانيا كانتا الأكثر تأثرا.

وكانت الأشهر الثلاثة من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب الأكثر حرارة في أوربا منذ بدء تسجيل البيانات، وتسببت درجات الحرارة المرتفعة بشكل استثنائي في أسوأ جفاف شهدته القارة منذ العصور الوسطى.

وقال مدير منظمة الصحة في أوربا هانس كلوغه “بناء على بيانات البلدان المقدّمة حتى الآن، يُقدَّر بأن 15 ألف شخص على الأقل توفوا تحديدا بسبب الحر عام 2022”.

وأضاف في بيان “سجّلت السلطات الصحية خلال أشهر الصيف الثلاثة نحو 4000 وفاة في إسبانيا، وأكثر من 1000 في البرتغال، وأكثر من 3200 في المملكة المتحدة، ونحو 4500 وفاة في ألمانيا”.

وتابع “يُتوقع أن ترتفع هذه التقديرات مع إعلان المزيد من الدول تسجيل وفيات إضافية نتيجة الحر”.

وأثّرت موجات الحر على المحاصيل في أوربا بينما ازدادت حدة حرائق الغابات إلى درجات قياسية نتيجة الجفاف، كما تفاقم الضغط على شبكات الطاقة في القارة.

وذكرت الحكومة الإسبانية، الاثنين، أن أكتوبر/تشرين الأول كان الشهر الأكثر حرّا في البلاد منذ بدء تسجيل البيانات عام 1961.

وبلغ معدل درجات الحرارة خلال الشهر 18 درجة مئوية، أي أعلى بـ3.6 درجات عن معدل الحرارة المسجّلة في أكتوبر بين العامين 1981 و2020، وفق ما ذكرت وزارة التحول البيئي.