“أنا عراقي أنا أقرأ”.. مهرجان يعيد إلى بغداد مجدها الثقافي (فيديو)

احتضنت العاصمة العراقية بغداد فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان “أنا عراقي.. أنا أقرأ”.

وقالت مُنظِّمة بالمهرجان لكاميرا الجزيرة مباشر “المهرجان له وجود ونشاط قوي في كافة المحافظات العراقية لتشجيع المواطن على القراءة”.

وأضافت “نحن هنا حاضرون من أجل أن نثبت للعالم أجمع أن العراقي مازال يقرأ، ويحب القراءة”.

وذكّرت بمقولة “مصر تكتب، وبيروت تطبع، والعراق يقرأ”.

وتابعت المتحدثة للجزيرة مباشر “المنتدى والمهرجان والعرس العراقي للقراءة أثبت أن العراقيين محبون للقراءة”.

وشهد المهرجان توزيع 35 ألف كتاب مجانا على الزائرين، بالإضافة إلى عروض مسرحية للأطفال ومسرح دُمى وعروض موسيقية وغنائية.

وقال أحد المُنظمين “عندنا زاوية جديدة هي (أعناق)، اخترنا مجموعة من الكتب الجيدة وعرضناها في زاوية معينة”.

وأفادت مُنظِّمة أخرى “نشجع الأطفال على قراءة القصص والمجلات، إضافة إلى مناهجهم الدراسية من الضروري أن يكون الطفل يقرأ”.