13 قتيلا بحريق ملهى ليلي في روسيا (فيديو)

اعتقلت الشرطة الروسية، السبت، متهمَين يُشتبه في أنهما تسبّبا بحريق هائل في ملهى ليلي بمدينة كوستروما، الجمعة، أودى بحياة 13 شخصًا وإصابة 5 آخرين.

وأعلنت السلطات أن حريقا انتشر سريعا على مساحة نحو 3500 متر مربع، قبل انهيار سقف المبنى.

وأشار التلفزيون الروسي الرسمي إلى إنقاذ 250 شخصًا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المحققين قولهم إن المشتبه فيه قد يكون أشعل ألعابا نارية داخل المبنى، فيما ذكرت وكالات أنباء روسية أن الحريق نجم عن إطلاق رجل ثمل “ألعابا نارية” على منصة الرقص.

وقالت السلطات إنه لم يتم إجراء تفتيش يتعلق بالسلامة من الحرائق في المبنى مؤخرًا.

وقالت لجنة التحقيق الروسية إن المتهم يبلغ من العمر 23 عاماً، وإنه تمّ اعتقال امرأة عملت مديرة تنظيمية في الملهى، بشأن عدم استيفاء متطلّبات السلامة.

