متحدث باسم إخوان مصر: لم ولن نفكر في حل الجماعة أو تحويلها إلى جمعية دينية (فيديو)

قال المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر أسامة سليمان إن الجماعة “لم ولن تفكر في حل نفسها أو التحول إلى جمعية دينية، وستبقى صمام أمان لكل من يريد سلاما عالميا نحتاجه في هذه الفترة العصيبة”.

وأضاف سليمان حديثه للجزيرة مباشر عبر برنامج المسائية “لم ولن نفكر في مثل هذا الطرح أبدا، الإخوان المسلمون فكرة لها مبادئها ومؤسساتها وأهدافها وغاياتها، ولا تنفك الفكرة عن أي عضو ينتمي إلى الجماعة، الذين أخذوا الإسلام بكل شموليته”.

وتابع “ما تمسك الإخوان المسلمون بكتاب الله وسنة رسوله فتأكد أنهم على الحق وسيموتون على الفكرة ولا تموت الفكرة معهم، وسيظل ما قدّمه الإخوان من تضحيات هي رسالة للعالم أن جماعة الإخوان المسلمين هي رمانة الميزان باعتدالها ووسطيتها وشمول إسلامها وتعاطيها مع كل المجتمعات العربية والإسلامية، وهي صمام أمان لكل من يريد سلاما عالميا نحتاجه في هذه الفترة العصيبة التي يعيشها العالم”.

المتحدث باسم جماعة الإخوان أسامة سليمان للجزيرة مباشر: لم ولن نفكر في حل جماعة #الإخوان أو تحويلها إلى جمعية دينية#الجزيرة_مباشر #المسائية pic.twitter.com/J4b7vv3StU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 5, 2022

وبشأن قرار الجماعة عدم العودة إلى السلطة في مصر مرة أخرى، قال سليمان “في ظل المعطيات الحالية لا توجد أولوية لدى جماعة الإخوان المسلمين للصراع على السلطة، وهذا كلام واضح حدده القسم السياسي للجماعة في إطار المرحلة الزمنية التي تعيشها الجماعة”.

واستطرد “لكن التعامل مع المجتمع والتعاطي معه وتحقيق مطالبه وأحلامه في أن يحيا حياة كريمة وأن يحقق ما كان يطمح إليه في ثورة يناير، هذا أولوية لدى الإخوان المسلمين لا تخلّيَ عنها”.

وأضاف “نحن في قلب العمل الوطني، لكن التنافس على رأس السلطة قد يكون وقته لم يأت بعد، وقد يكون هناك سيناريوهات أخرى يجب التعامل معها من قِبل كل شركاء العمل الوطني وما يرونه مع الإرادة الشعبية”.

وبشأن ما صدر عن موقف مضاد من مجموعة محمود حسين، قال سليمان “هي جماعة واحدة لها رأس هو القائم بالأعمال، والذي اختاره هو المرشد العام للإخوان المسلمين، ومن خرج عن الجماعة أو ادعى أي ادعاء فهو ليس منها، هو جماعة أخرى يرى ما يراه ويوفقه الله في ما يقوم به من دعوة إلى الله”.

وتابع “أكثر من 90% من الإخوان خلف الهيئة العليا للجماعة، وأي بيانات تخرج من هنا أو هناك ليس لها وزن”.

المتحدث باسم جماعة الإخوان #أسامة_سليمان للجزيرة مباشر: لا أولوية عند جماعة الإخوان المسلمين في التنافس على السلطة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/aOavNTjmXO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 5, 2022

وشُيعت، ظهر أمس السبت، في العاصمة البريطانية لندن جنازة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين، وأدى العشرات صلاة الجنازة عليه في مسجد شرقي لندن.

وتوفي منير أول أمس الجمعة في لندن، عن عمر تجاوز 85 عامًا.

وكان عضو مجلس الشورى العام للجماعة الدكتور محيي الدين الزايط قد أعلن للجزيرة مباشر أنه سيتولى المهام الإدارية للجماعة “مؤقتًا” لحين انتخاب قائم بأعمال المرشد العام، وتوقع أن تجرى الانتخابات خلال شهر.

كما أدى المئات صلاة الغائب على الراحل إبراهيم منير في مسجد الفاتح بمدينة إسطنبول التركية، وتلقى عدد من قياديي الجماعة العزاء عقب الصلاة.