كوريا الجنوبية.. إنقاذ عاملَين عَلقا في منجم زنك لمدة 9 أيام (فيديو)

أنقذ أفراد الإغاثة في كوريا الجنوبية عاملَين اثنين علقا لأكثر من 9 أيام في بئر بعمق 190 مترا في منجم زنك.

وأفادت السلطات السبت بأن عمليات الإغاثة كانت شاقة، وأنها نجحت الجمعة في استخراج رجلين في بونغهوا (شرق) من البئر الذي انهار في 26 أكتوبر/تشرين الأول.

ووصف رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول خروج العاملين من المنجم بـ”المعجزة”، وكتب على فيسبوك “شكراً لعودتكما سالمَين وبصحة جيدة بعدما كنتما بين الحياة والموت”، وتوجّه بالشكر لأفراد الإغاثة على جهودهم.

وأوضحت السلطات أن الرجلين (56 و62 عامًا) في حالة مستقرة، موضحة أنهما أشعلا النار ونصبا خيمة بلاستيكية داخل المنجم من أجل التدفئة.

وقال أحد المسؤولين في فرق الإغاثة، إن الناجيين “حصلا على كمية من القهوة واعتمداها كوجبة”. وأوضح أنهما “صمدا بفضل شرب المياه التي كانت تتساقط في الداخل”.

وبث التلفزيون الرسمي مشاهد لإخراج العاملين، بدا فيها الفرح واضحا على أقارب العاملين الذين فقدوا الأمل في إمكانية إنقاذهما، وكانا معصوبي العينين بعد تمضيتهما الأيام الماضية في الظلام.

وأتى خبر إنقاذ عاملي المنجم تزامنا مع فترة حداد وطني تشهدها كوريا الجنوبية إزاء مقتل أكثر من 150 في حادثة تدافع وقعت السبت الفائت خلال احتفالات بعيد هالوين وسط سول.