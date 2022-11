سقوط طائرة تنزانية على متنها 53 شخصا في بحيرة فيكتوريا (فيديو)

قالت هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية، اليوم الأحد، إن طائرة تابعة لشركة طيران (برسيشن إير) سقطت في بحيرة فيكتوريا لدى محاولتها الهبوط بمطار في بوكوبا.

وأشارت الهيئة إلى إنقاذ 15 شخصا حتى الآن من بين 53 بينهم 49 راكبا كانوا على متن الطائرة المنكوبة، ولم يُعرف بعد ما إذا كان الحادث قد تسبب في وفيات.

وذكر التقرير أن الطائرة أقلعت من مطار العاصمة دار السلام وسقطت في بحيرة فيكتوريا هذا الصباح بسبب عاصفة وأمطار غزيرة.

ويقع مطار بوكوبا على سواحل فيكتوريا، كبرى بحيرات أفريقيا.

وأظهرت لقطات مصورة وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة مغمورة بالكامل تقريبا، ولا يظهر سوى ذيلها.

وقالت هيئة الإذاعة التنزانية إن السلطات أرسلت قوارب إنقاذ ونشرت عمال طوارئ لمواصلة البحث وإنقاذ الناجين العالقين في الطائرة.

ودعت الرئيسة التنزانية سامية حسن إلى الهدوء بينما تتواصل عمليات الإنقاذ.

وكتبت على تويتر “تلقيت بحزن نبأ حادث طائرة بريسيشن إير. فلنتحل بالهدوء في هذه اللحظة التي يواصل فيها رجال الإنقاذ مهمتهم بينما ندعو الله أن يساعدنا”.

وبرسيشن إير هي كبرى شركات الطيران الخاصة في تنزانيا.

