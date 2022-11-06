تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 6 نوفمبر/تشرين الثاني

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم قناة الجزيرة مباشر اليوم الأحد 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083. ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

قمة المناخ في شرم الشيخ

بدء أعمال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيرات المناخ بمشاركة عدد من قادة العالم ومعنيين بقضايا المناخ.

شرم الشيخ – 11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الأسرى المحررون يطالبون بإعادة رواتبهم

مؤتمر صحفي لمتابعة سبل إعادة دفع رواتب الأسرى المحررين في غزة والمقطوعة من قِبل السلطة الفلسطينية.

غزة – 11:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وقفة للاحتجاج على “التدخل الأجنبي”

مبادرة نداء أهل السودان تنظم وقفة أمام السفارة الأمريكية بالخرطوم للاحتجاج على ما تسميه التدخل الأجنبي في شؤون البلاد.

الخرطوم – 12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

جبهة الخلاص تحدد موقفها من الانتخابات

مؤتمر لجبهة الخلاص الوطني التونسية للتنديد بسياسات الرئيس وتحديد موقفها من الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

تونس – 12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

قصة لجوء

معايشة لحياة اللجوء وظروفه مع أسرة سورية.

الحدود التركية السورية – 15:00 بتوقيت مكة المكرمة.

احتفالات مونديال قطر

جولة تصاحب فعاليات الدوحة الترفيهية احتفالًا بمونديال قطر 2022.

الدوحة – 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مستجدات حرب روسيا أوكرانيا

إحاطة لوزارة الدفاع الروسية بشأن عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

موسكو – 17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

دعوات للتظاهر في السودان

لجان المقاومة السودانية تدعو إلى التظاهر للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

الخرطوم – 17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ندوة للشاعر عبد العزيز المقالح

ندوة من مكتبة قطر والسفارة اليمنية احتفاءً بمرور نصف قرن على نشر أوّل ديوان للشاعر المقالح.

الدوحة – 17:30 بتوقيت مكة المكرمة.

عزاء القائم بأعمال مرشد الإخوان

نقل مباشر لمجلس عزاء القائم بأعمال مرشد الإخوان إبراهيم منير.

إسطنبول – 17:30 بتوقيت مكة المكرمة.

إفادة الجيش الأوكراني

إحاطة لهيئة الأركان الأوكرانية بشأن مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية.

كييف – 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.