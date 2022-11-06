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إصابة العشرات وسط نيويورك في حريق ناجم عن بطارية “سكوتر” (فيديو)

رجال الإطفاء يحاولون إنقاذ العالقين في الطابق العشرين من المبنى (منصات التواصل)
6/11/2022-|آخر تحديث: 6/11/202210:32 AM (مكة المكرمة)

قال مسؤولون في الدفاع المدني الأمريكي إن نحو 40 شخصًا أصيبوا في حريق، أمس السبت، في بناية شاهقة بمنطقة مانهاتن وسط نيويورك.

وأفاد الدفاع المدني بأن بطارية ليثيوم أيون -مثل المستخدَمة في دراجات السكوتر- أشعلت حريقًا في مبنى شاهق وسط مانهاتن حاصر السكان صباح السبت، مما أدى إلى إصابة 38 شخصًا.

ووفق ما أوردت قناة “سي إن إن” نقلًا عن مفوّضة الحرائق في نيويورك لورا كافانا، فهناك جريحان في حال خطرة و5 مصابين بجروح بالغة جراء الحريق.

ففي الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، تلقى مسؤولو الإطفاء مكالمات متعددة عن ألسنة اللهب في الطابق العشرين من مبنى شاهق.

وبحسب ما ورد، كان بعض السكان محاصَرين داخل المبنى عند اندلاع الحريق، وصعد ما لا يقل عن 20 شخصًا إلى السطح بحثًا عن الأمان بعيدًا عن النيران.

وأكد قائد جهاز الإطفاء دان فلين أن هذا الحريق رقم 200 الناجم هذا العام عن بطارية أيون الليثيوم لجهاز تنقل كهربائي صغير (دراجة، سكوتر، ألواح السكيت بورد الكهربائية…).

وصرّح فلين لقناة سي إن إن “سجّلنا 6 وفيات هذا العام فقط بسبب هذه البطاريات التي تغذي أجهزة التنقل الصغيرة”.

وأوضح أن السلطات تعتقد أن الحريق اندلع في شقة كان ساكنها يصلح دراجات.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية