إصابة العشرات وسط نيويورك في حريق ناجم عن بطارية “سكوتر” (فيديو)

قال مسؤولون في الدفاع المدني الأمريكي إن نحو 40 شخصًا أصيبوا في حريق، أمس السبت، في بناية شاهقة بمنطقة مانهاتن وسط نيويورك.

وأفاد الدفاع المدني بأن بطارية ليثيوم أيون -مثل المستخدَمة في دراجات السكوتر- أشعلت حريقًا في مبنى شاهق وسط مانهاتن حاصر السكان صباح السبت، مما أدى إلى إصابة 38 شخصًا.

ووفق ما أوردت قناة “سي إن إن” نقلًا عن مفوّضة الحرائق في نيويورك لورا كافانا، فهناك جريحان في حال خطرة و5 مصابين بجروح بالغة جراء الحريق.

A three-alarm fire broke out in a high-rise building in Manhattan today, leaving 38 people injured, two sustained critical injuries: New York City Fire department#NewYork #NewYorkCity #fire pic.twitter.com/SDdeyLd8c9 — Himanshu Purohit (@Himansh256370) November 6, 2022

ففي الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، تلقى مسؤولو الإطفاء مكالمات متعددة عن ألسنة اللهب في الطابق العشرين من مبنى شاهق.

وبحسب ما ورد، كان بعض السكان محاصَرين داخل المبنى عند اندلاع الحريق، وصعد ما لا يقل عن 20 شخصًا إلى السطح بحثًا عن الأمان بعيدًا عن النيران.

وأكد قائد جهاز الإطفاء دان فلين أن هذا الحريق رقم 200 الناجم هذا العام عن بطارية أيون الليثيوم لجهاز تنقل كهربائي صغير (دراجة، سكوتر، ألواح السكيت بورد الكهربائية…).

وصرّح فلين لقناة سي إن إن “سجّلنا 6 وفيات هذا العام فقط بسبب هذه البطاريات التي تغذي أجهزة التنقل الصغيرة”.

وأوضح أن السلطات تعتقد أن الحريق اندلع في شقة كان ساكنها يصلح دراجات.

🚨VIDEO: At least 38 people injured after a fire in a high rise building in Manhattan, New York – FOX5NYpic.twitter.com/E3nu0kZDjK — Breaking News (@NewsJunkieBreak) November 5, 2022