سوريا.. طفلة نازحة تعلم الأطفال في خيمة لعدم وجود مدرسة أو معلمين (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر تجربة طفلة بمخيم الرحمة في مدينة عفرين شمالي حلب في سوريا، تعلّم الأطفال في المخيم، بسبب عدم وجود مدرسة أو معلمين.

تقول الطفلة المعلمة مريم “هجرنا من كفر بطيخ وجئنا إلى هنا. آتي إلى هذه الخيمة لتعليم هؤلاء الأطفال الذين حرموا من التعليم كما حرمت أنا من التعليم”.

وأضافت “دمرت الطائرات مدرستنا. رأيت المدرسة ولكن هؤلاء الأطفال لم يروها مثلي، وحرموا منها، فقلت لنفسي أنا أقوم بالتدريس لهم”.

وعن المواد التي تقوم بتدريسها للأطفال قالت “أدرسهم الرياضيات والقرآن والقراءة والكتابة”.

وبشأن الظروف التي يعيشون فيها قالت “حياتنا صعبة. أقيم هنا في المخيم أنا وأمي وإخوتي. قتل أبي في قصف بالطائرة عندما كان في طريقه لمعمل بطاريات بجوار المدرسة”.

وتتابع مريم “والدي قتل بجوار المدرسة، فقلت أقوم بتعليم الأطفال الذين حرموا من المدرسة في هذه الخيمة”.

وعن طموحها في المستقبل تقول “أطمح لأن أكون معلمة يجتمع الأطفال حولي وأقوم بتعليمهم”.

من جانبه، يقول أحد الأطفال الذين تدرسهم الطفلة مريم “كنت بالمدرسة الابتدائية بالصف الأول وقصف الطيران مدرستنا فتوقفت عن الدراسة وجئنا إلى هذا المخيم في عفرين ولم أكن أعرف القراءة ولا الكتابة”.

ويضيف “وجدت مريم تقوم بتعليم الطلاب فجئت إلى هنا وسجلت معها وأصبحت قادرا على القراءة والكتابة وتعلم الرياضيات”.

وعن أمنيته قال “أتمنى أن تتحول هذه الخيمة إلى مدرسة وأن يصبح فيها معلمون وطلاب ومقاعد وعلوم، وأطمح لأن أصبح طبيبا لكي أقوم بعلاج المرضى”.