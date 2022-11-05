تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 5 نوفمبر/تشرين الثاني
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم السبت 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
السودان- مظاهرة ضد حل لجان نقابات بعد الثورة
وقفة احتجاجية أمام دار المحامين رفضاً لحكم قضائي بعودة النقابات المنتخبة قبل الثورة.
الخرطوم – 11:00 بتوقيت مكة المكرمة.
لبنان- حفل في ذكرى اتفاق الطائف
كلمة للسفير السعودي في بيروت خلال حفل الذكرى 33 لاتفاق الطائف.
بيروت – 11:00 بتوقيت مكة المكرمة.
تونس- تقرير مراقبة الترشح للانتخابات التشريعية
تقرير لمرصد “شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم الديمقراطية” عن مستجدات الانتخابات البرلمانية وانعكاساتها على المسار الانتخابي.
تونس – 12:00 بتوقيت مكة المكرمة.
قطر – الدفاع القطرية تنظم استعراضا جويا
احتفالا بالمونديال.. استعراض جوي للقوات القطرية والسعودية والبريطانية.
الدوحة – 12:30 بتوقيت مكة المكرمة.
تركيا- كلمة للرئيس التركي أردوغان
خطاب للرئيس أردوغان بمناسبة افتتاح عددا من المشاريع في المدينة.
غازي عنتاب – 14:30 بتوقيت مكة المكرمة.
بريطانيا- جنازة القائم بأعمال مرشد الإخوان
تشييع جنازة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان من مسجد “شرق لندن”.
لندن – 15:45 بتوقيت مكة المكرمة.
فلسطين- مظاهرة لطلب الإفراج عن معتقلي السلطة
وقفة لأهالي المعتقلين المضربين عن الطعام منذ 43 يوماً رفضاً لاعتقالهم السياسي لدى أجهزة السلطة.
رام الله – 17:00 بتوقيت مكة المكرمة.
سويسرا- رفض مدني لإلغاء مناطق تشجيع المونديال
مظاهرة في العاصمة السويسرية رفضا لقرار إلغاء “منطقة المشجعين” الخاصة بمونديال 2022.
جنيف – 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.