تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 5 نوفمبر/تشرين الثاني

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم السبت 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

السودان- مظاهرة ضد حل لجان نقابات بعد الثورة

وقفة احتجاجية أمام دار المحامين رفضاً لحكم قضائي بعودة النقابات المنتخبة قبل الثورة.

الخرطوم – 11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

لبنان- حفل في ذكرى اتفاق الطائف

كلمة للسفير السعودي في بيروت خلال حفل الذكرى 33 لاتفاق الطائف.

بيروت – 11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تونس- تقرير مراقبة الترشح للانتخابات التشريعية

تقرير لمرصد “شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم الديمقراطية” عن مستجدات الانتخابات البرلمانية وانعكاساتها على المسار الانتخابي.

تونس – 12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

قطر – الدفاع القطرية تنظم استعراضا جويا

احتفالا بالمونديال.. استعراض جوي للقوات القطرية والسعودية والبريطانية.

الدوحة – 12:30 بتوقيت مكة المكرمة.

تركيا- كلمة للرئيس التركي أردوغان

خطاب للرئيس أردوغان بمناسبة افتتاح عددا من المشاريع في المدينة.

غازي عنتاب – 14:30 بتوقيت مكة المكرمة.

بريطانيا- جنازة القائم بأعمال مرشد الإخوان

تشييع جنازة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان من مسجد “شرق لندن”.

لندن – 15:45 بتوقيت مكة المكرمة.

فلسطين- مظاهرة لطلب الإفراج عن معتقلي السلطة

وقفة لأهالي المعتقلين المضربين عن الطعام منذ 43 يوماً رفضاً لاعتقالهم السياسي لدى أجهزة السلطة.

رام الله – 17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

سويسرا- رفض مدني لإلغاء مناطق تشجيع المونديال

مظاهرة في العاصمة السويسرية رفضا لقرار إلغاء “منطقة المشجعين” الخاصة بمونديال 2022.

جنيف – 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.