إبداع تحت الحصار.. تحويل مخلفات البلاستيك إلى بترول في قطاع غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر تجربة فريدة قام بها مواطن فلسطيني في قطاع غزة المحاصر، لاستخلاص البترول من مخلفات البلاستيك المتوفرة بكثرة في القطاع.

يقول صاحب الفكرة المواطن الفلسطيني مصعب أبو عومير “نستخرج السولار من البلاستيك الذي نقوم بجمعه من الشوارع”.

وعن مراحل تحويل البلاستيك إلى بترول يقول أبو عومير “نقوم بجرش البلاستيك عبر ماكينة إلى قطع صغيرة، وبعد ذلك نضعه في فرن لتحويله إلى سائل، وبعد ذلك يتم تقطيره ليصبح بترولا خاما. وبعد ذلك يدخل إلى برج تقطير لفصل السولار عن البنزين وعن المازوت”.

ويباع الوقود المستخرج بهذه الطريقة في السوق المحلي بالقطاع المحاصر في ظل أزمة الطاقة العالمية وارتفاع الأسعار.

وعن تأثير هذه الفكرة على البيئة يقول أبو عومير إنها تعتبر صديقة للبيئة بنسبة تصل إلى 80%.

ويبلغ عدد الأسر التي تعيش من دخل المشروع نحو 7 أسر، وفي أوقات ذروة العمل يصل العدد إلى 11 أسرة.

وعن طموحه للمشروع يقول “مخلفات البلاستيك كثيرة في البلد، ونود أن يصبح المشروع كبيرا ليستوعب كل هذه الكميات”.

يذكر أنه منذ تشديد الحصار على قطاع غزة منتصف عام 2007، لا يسمح الاحتلال الإسرائيلي للقطاع بتوريد كميات كافية من الوقود.