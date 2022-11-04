تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 4 نوفمبر/تشرين الثاني

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر، اليوم الجمعة 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

تونس-مباشر

11:15 بتوقيت الدوحة.

قراءة في أبرز ما تناولته الصحف ومواقع الأخبار التونسية.

بيجين

11:30 بتوقيت الدوحة.

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الصيني والمستشار الألماني.

فيينا

12:00 بتوقيت الدوحة.

مؤتمر “حماية الصحفيين” المنعقد في العاصمة النمساوية.

أثينا

12:00 بتوقيت الدوحة.

مؤتمر صحفي لأعضاء لجنة التحقيق بالبرلمان الأوربي بشأن قضية برنامج التجسس بيغاسوس.

غزة

12:00 بتوقيت الدوحة.

مسيرة جماهيرية دعت إليها حركة حماس نصرة للأقصى والضفة الغربية.

القدس

12:30 بتوقيت الدوحة.

خطبة وصلاة الجمعة من المسجد الأقصى في القدس.

البحرين

13:30 بتوقيت الدوحة.

كلمة للبابا فرانسيس في مسجد القصر الملكي أمام مجلس حكماء المسلمين.

الحدود التركية السورية

14:00 بتوقيت الدوحة.

جولة في مخيمات النازحين السوريين مع قرب حلول فصل الشتاء.

ألمانيا