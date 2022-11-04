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تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 4 نوفمبر/تشرين الثاني

(الجزيرة مباشر)
4/11/2022-|آخر تحديث: 4/11/202209:54 AM (مكة المكرمة)

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر، اليوم الجمعة 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

تونس-مباشر

  • 11:15 بتوقيت الدوحة.
  • قراءة في أبرز ما تناولته الصحف ومواقع الأخبار التونسية.

بيجين

  • 11:30 بتوقيت الدوحة.
  • مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الصيني والمستشار الألماني.

فيينا

  • 12:00 بتوقيت الدوحة.
  • مؤتمر “حماية الصحفيين” المنعقد في العاصمة النمساوية.

أثينا

  • 12:00 بتوقيت الدوحة.
  • مؤتمر صحفي لأعضاء لجنة التحقيق بالبرلمان الأوربي بشأن قضية برنامج التجسس بيغاسوس.

غزة

  • 12:00 بتوقيت الدوحة.
  • مسيرة جماهيرية دعت إليها حركة حماس نصرة للأقصى والضفة الغربية.

القدس

  • 12:30 بتوقيت الدوحة.
  • خطبة وصلاة الجمعة من المسجد الأقصى في القدس.

البحرين

  • 13:30 بتوقيت الدوحة.
  • كلمة للبابا فرانسيس في مسجد القصر الملكي أمام مجلس حكماء المسلمين.

الحدود التركية السورية

  • 14:00 بتوقيت الدوحة.
  • جولة في مخيمات النازحين السوريين مع قرب حلول فصل الشتاء.

ألمانيا

  • 19:30 بتوقيت الدوحة.
  • مؤتمر صحفي لوزيرة الخارجية الألمانية.
المصدر : الجزيرة مباشر