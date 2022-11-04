تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 4 نوفمبر/تشرين الثاني
4/11/2022-|آخر تحديث: 4/11/202209:54 AM (مكة المكرمة)
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر، اليوم الجمعة 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
تونس-مباشر
- 11:15 بتوقيت الدوحة.
- قراءة في أبرز ما تناولته الصحف ومواقع الأخبار التونسية.
بيجين
- 11:30 بتوقيت الدوحة.
- مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الصيني والمستشار الألماني.
فيينا
- 12:00 بتوقيت الدوحة.
- مؤتمر “حماية الصحفيين” المنعقد في العاصمة النمساوية.
أثينا
- 12:00 بتوقيت الدوحة.
- مؤتمر صحفي لأعضاء لجنة التحقيق بالبرلمان الأوربي بشأن قضية برنامج التجسس بيغاسوس.
غزة
- 12:00 بتوقيت الدوحة.
- مسيرة جماهيرية دعت إليها حركة حماس نصرة للأقصى والضفة الغربية.
القدس
- 12:30 بتوقيت الدوحة.
- خطبة وصلاة الجمعة من المسجد الأقصى في القدس.
البحرين
- 13:30 بتوقيت الدوحة.
- كلمة للبابا فرانسيس في مسجد القصر الملكي أمام مجلس حكماء المسلمين.
الحدود التركية السورية
- 14:00 بتوقيت الدوحة.
- جولة في مخيمات النازحين السوريين مع قرب حلول فصل الشتاء.
ألمانيا
- 19:30 بتوقيت الدوحة.
- مؤتمر صحفي لوزيرة الخارجية الألمانية.
المصدر : الجزيرة مباشر