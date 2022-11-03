لبنان.. ارتفاع عدد وفيات الكوليرا إلى 18

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد من توفوا جرّاء الإصابة بوباء الكوليرا إلى 18 شخصا، وارتفاع عدد المصابين إلى 406.

وقالت الوزارة في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان، إنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة رفعت العدد التراكمي إلى 406، كما تم تسجيل وفاة واحدة رفعت العدد التراكمي للوفيات إلى 18.

ونبّهت الوزارة إلى أن الكوليرا ناتجة عن جرثومة تنتقل عبر مياه الشرب أو مواد غذائية ملوّثة، أو من شخص إلى آخر عبر الأيدي الملوثة.

وأضافت: تمتد فترة حضانة المرض من يومين إلى 5 أيام، وتشمل الأعراض إسهالًا مائيًّا غزيرًا يسبب مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة في حال عدم المعالجة.

ويعاني لبنان من مشاكل تلوّث في مصادر المياه، إضافة إلى أزمة نفايات قديمة، فضلًا عن أزمة صرف صحي تزداد حدة مع انقطاع الكهرباء عن الكثير من محطات تكرير الصرف الصحي.

وتسود لبنان مخاوف من انتشار الوباء في البلاد، وقد اتخذت وزارة الصحة اللبنانية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المختصة أعلى درجات الحيطة والحذر لمنع توسّع بؤرة الوباء.

ونشرت وزارة الصحة خريطة تظهر عدد الإصابات موزعا على البلدات والقرى اللبنانية، وجاءت البلدات الشمالية في الدرجة الأولى، إذ سجلت 80% من الإصابات، في حين سجلت عرسال في البقاع ومناطق أخرى 20%.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تسجيل أول إصابة بالكوليرا في البلاد منذ عام 1993 بمحافظة عكار (شمال)، لينتقل الوباء بعد ذلك إلى مناطق عدة في البلاد.