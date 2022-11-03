“اختيار الروح والقلب”.. عارضة أزياء ونجمة لتلفزيون الواقع في فرنسا تعلن إسلامها (فيديو)

كشفت نجمة في تلفزيون الواقع الفرنسي عن اعتناقها الإسلام منذ أشهر، قبل أن تفصح عن ذلك أمس الأربعاء.

ونشرت عارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر، تسجيلًا مصورًا نشرته على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، وثقت من خلاله لحظة نطقها الشهادتين في أحد مساجد فرنسا، ردًا على التقارير الإعلامية التي ظهرت منذ مدة، وتؤكد أنها اعتنقت الإسلام.

وقالت الحيمر عبر حسابها على إنستغرام “هناك طرق يجب أن تسلكها وحدك دون عائلة أو أصدقاء فقط بينك وبين الله”، مضيفة أن بعضًا كان يعرف بأمر دخولها في دين الإسلام، إلا أن كثيرين ما زالوا يسألونها حول الأمر، وأن ذلك دفعها إلى الإعلان بشكل رسمي، بعد أشهر طويلة من التحفظ.

View this post on Instagram A post shared by 🇫🇷 🇲🇦🇪🇬 MARINE EL HIMER (@marinelhimer)

وتصف نجمة برنامج “أمراء الحب” قرار دخولها في الإسلام، بالقول: “لقد كان اختيارًا للروح والقلب والعقل”، مضيفة أنها تطورت بشكل هائل وراجعت إحساسها بالأولويات وأعادت التفكير في خيارات معينة للحياة.

وولدت مارين الحيمر في يوليو/تموز 1993 في بوردو جنوبي فرنسا، ولها أصول مغربية مصرية وأخت توأم تدعى أوشيان الحيمر، كما اشتهرت بعدد من برامج تلفزيون الواقع منها أمراء الحب والمارسيليون في دبي.

وقبل أسابيع احتفلت مارين، بحصولها على الجنسية المغربية في حفل اقتصر على أصدقائها المقربين فقط، بأحد فنادق مدينة مراكش.

ووفقًا لموقع Le360 المحلي فقد اختارت مارين أن يكون الحفل مغربيًا 100%، حيث ارتدت قفطانًا باللون البرونزي والمرصع بالأحجار، وصعدت فوق العمارية، ثم ارتدت في نهاية الحفل قفطانًا على شكل العلم المغربي من توقيع المصمم ألبير واكنين.

وكشفت مارين، أنها سعيدة جدًا بحصولها على الجنسية المغربية وفخورة برحلتها وما تمكنت من تحقيقه، خاصة أنها لم تكن تعرف والدها البيولوجي، وبالتالي لم يكن لديها دفتر الحالة المدنية الذي يثبت جذورها.