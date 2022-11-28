سائح أمريكي يشهر إسلامه في جامع آيا صوفيا بإسطنبول وسط تكبير المصلين (فيديو)

اعتنق سائح أمريكي الإسلام بعد دخوله جامع آيا صوفيا في مدينة إسطنبول التركيّة، متّخذًا اسمًا جديدًا له هو “محمد الفاتح”، بحسب فيديوهات انتشرت عبر المنصات التركيّة..

ووفقًا لوسائل إعلام تركيّة، فإنّ السائح يُدعى أنطونيوس، وأعلن أنّه يريد أن يصبح مسلمًا، بعد دخوله إلى جامع آيا صوفيا الكبير.

وصادف دخول السائح الأمريكي جامع آيا صوفيا إقامة فعالية لقراءة القرآن الكريم والدعاء لضحايا انفجار منجم ولاية بارتين شمال تركيا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وطلب السائح الأمريكي خلال الفعاليّة اعتناق الإسلام ونطق الشهادتين وسط تكبير الحاضرين، وفق مشاهد بثّتها منصات تركيّة.

وظهر السائح وهو يعانق رجل الدين الذي ساعده على نطق الشهادتين.

وتوقعت دراسة سابقة أعدها مركز أبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية تزايد عدد المسلمين في العالم بشكل أسرع من أتباع الديانات الأخرى، ليقارب عددهم بحلول عام 2050 عدد المسيحيين في العالم.

وقال مركز بيو للأبحاث المختص بمتابعة نمو الديانات في العالم إنه خلال العقود الأربعة المقبلة ستبقى المسيحية الديانة الأكبر في العالم، لكن عدد المسلمين سيزداد زيادة أسرع من أي ديانة أخرى.

وجمع الباحثون لهذه الدراسة أكثر من 2500 إحصاء واستمارة رسمية من سكان أكثر من 175 بلدا يشكلون 95% من سكان العالم.