بديل هندي لتطبيق تويتر يحقق انتشارا كبيرا في البرازيل

ذكرت وسائل إعلام هندية أن أعدادًا ضخمة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في البرازيل لجأوا إلى استخدام تطبيق هندي بدلًا من تطبيق “تويتر” بسبب الغموض بشأن مستقبله بعد شرائه من الملياردير إيلون ماسك.

وذكرت صحيفة (إنديا توداي) تم تحميل تطبيق “كوو” (Koo) الهندي أكثر من مليون مرة خلال 48 ساعة في البرازيل بعد إضافة اللغة البرتغالية إليه.

وبدلًا من الطائر الأزرق الموجود على تطبيق تويتر، يوجد طائر أصفر على تطبيق “كوو” مع توفير خصائص مماثلة لتلك الموجود في التطبيق الأشهر.

ونشر تطبيق “كوو” رسالة عبر موقع تويتر نفسه لتفسير معنى الاسم، وقالت إن “كوو مأخوذ من عبارة طائر أصفر لطيف، وليس كما تعتقدون”.

وتعني كلمة “كوو” في اللغة البرتغالية “المؤخرة”، وهو ما أدى إلى ظهور عدد لا يحصى من النكات على كل من تطبيق كوو وتويتر.

ولا يتضمن تطبيق “كوو” أي رمز للإشارة إلى الحسابات الموثقة، كما هو الحال في تويتر.

وتقول شركة كوو إنه تم تنزيل التطبيق أكثر من 50 مليون مرة في أكثر من 100 دولة، وأنه “ثاني أكبر منصة مدونات صغيرة متعددة اللغات على مستوى العالم”.

وتم إطلاق تطبيق “كوو” في الهند عام 2020، وهو متاح حاليًا باللغة الإنجليزية و11 لغة أخرى.