برلين تعد إصلاحات لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية

تعدّ الحكومة الألمانية إصلاحات قانونية جديدة لتيسير إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية، حسبما أعلن، اليوم الجمعة، المتحدث باسم وزارة الداخلية.

وقال المتحدث إن الحصول على الجنسية يجب أن يكون ممكنًا بعد العيش 5 سنوات في ألمانيا، وذلك مقارنة بثماني سنوات حاليًا.

وأضاف في حال كان الأجنبي مندمجًا بشكل جيد، وفق أدائه في المدرسة أو في العمل، يمكن عندها تقليل المدة إلى 3 سنوات.

وتابع المتحدث أنّه سيتوجب تسهيل تجنيس آباء جيل العمّال المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا في السبعينيات، لأنّه “لم يجرِ تشجيع اندماجهم على مدى سنوات عديدة”.

من جهة أخرى، سيتمّ توسيع احتمالات الحصول على الجنسية الألمانية بالإضافة إلى جنسية أخرى لتشمل المزيد من البلدان، وحاليًا لا يتقدّم العديد من الأجانب بطلب للحصول على الجنسية الألمانية لأنهم مجبرون على التخلّي عن جنسيّتهم الأصلية.

وستقدّم وزارة الداخلية مشروعها الجديد قريبًا إلى الوزارات الأخرى، حسبما أشار المتحدث.

وبمجرّد تسوية التفاصيل جميعها، ستجري الموافقة على المشروع في مجلس الوزراء.

ومنذ تشكيلها في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني2021، أعلنت حكومة الديموقراطي الاشتراكي أولاف شولتس، الذي يدير البلاد مع حزبي الخضر والليبراليين، عزمها على تحديث قانون الجنسية الألماني.

واقترحت حكومة شولتس تقديم الجنسية الألمانية إلى كل طفلٍ وُلد في ألمانيا من والدَين أجنبيَين، في حال كان لدى أحدهما تصريح إقامة منذ 5 سنوات على الأقل، ويأتي ذلك فيما يسري الأمر حاليًا على من يملكون تصريح إقامة منذ 8 سنوات.

وتريد ألمانيا من وراء ذلك جذب العمّال الأجانب المهرة الضروريين لاقتصادها في مواجهة نقص اليد العاملة، عبر تقليل العقبات البيروقراطية.

ويسعى الاقتصاد الأول في أوربا إلى التعامل مع تركيبة سكانية تطغى الشيخوخة على جزء كبير منها، بينما يفتقر إلى العمّال في مجال الصحة والقادرين على قيادة التحوّلات الرقمية وفي مجال الطاقة.

وفي وثيقة قُدّمت في سبتمبر/أيلول الماضي، قدّرت الحكومة الألمانية النقص في العمالة الماهرة بنحو 240 ألفًا بحلول العام 2026.