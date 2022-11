إيلون ماسك يعيد تفعيل الحسابات المجمَدة على تويتر

قرّر المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك، الخميس، تفعيل الحسابات المعلقة في حال لم تنتهك القانون، اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأجرى ماسك استفتاء عبر حسابه على المنصّة استمرّ 24 ساعة، سأل فيه مستخدميها “هل يفترض بتويتر أن يمنح عفوا عامّا للحسابات المجمّدة بشرط أن لا تكون قد انتهكت القانون أو أرسلت بريدا عشوائيا بشكل فاضح؟”.

وأجاب 72.4% من أصل نحو 3.16 ملايين شخص شاركوا في الاستفتاء بالإيجاب على السؤال، وغرّد ماسك “الشعب قال كلمته.. العفو العام يبدأ الأسبوع المقبل”.

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam?

وكان ماسك قد استخدم عبارة “الشعب قال كلمته”، ليُعلن الأسبوع الماضي إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بعدما حُظر إثر اقتحام عدد من أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

وأوضح ماسك مرارا أنّه اشترى تويتر لأنّه يعتبر أنّ هذه المنصّة هي “الساحة الرقميّة العامّة” الضروريّة للديمقراطية في العالم.

ويَعتبر أغنى رجل في العالم أنّ ضبط المحتوى هو “أمرٌ مُقيِّد جدا”، فيما تثير رؤيته المطلقة لحرّية التعبير مخاوف من زيادة الإساءات (المعلومات المضلّلة وخطاب الكراهية) على الشبكة الاجتماعيّة.

وعمدت علامات تجاريّة عدّة إلى تعليق إعلاناتها على تويتر، فيما تعتمد الشبكة بنسبة 90% على الإعلانات لتحقيق الإيرادات.

وحاول ماسك طمأنة المعلنين في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول قائلا إن “القواعد لم تتغير بعد”، وعد بعدم اتخاذ أي قرار حول إعادة تفعيل حسابات من دون تشكيل “مجلس لضبط المحتويات”.

وعاد ماسك ليصرح بأن المعلنين الذين وعدوا بالإبقاء على الإعلانات شرط تشكيل هذا المجلس “انتهكوا الاتفاق”.

Wasn’t Twitter supposed to die by now or something … ?

وأكد ماسك أنه لن يعيد تفعيل حساب صاحب نظرية المؤامرة الأمريكي اليميني المتطرف إليكس جونز، الذي يلاحقه قضائيا منذ سنوات أهالي ضحايا مدرسة ساندي هوك في نيوتون في ولاية كونتيكت الأمريكية، بعدما أكد أن المجزرة مجرد مسرحية مفبركة من جانب معارضي حيازة الأسلحة في البلاد.

وأكد ماسك أن بعد وفاة طفله الأول “فهو بلا رحمة حيال أي شخص يستغل وفاة أطفال لتحقيق مكاسب مالية سياسية أو شهرة”.

ويتعرّض ماسك لانتقادات على نطاق واسع بسبب قراراته على رأس تويتر، من عمليات تسريح جماعيّة للموظّفين إلى إطلاق وظائف جديدة في الخدمة.

ويدحض ماسك الانتقادات عدة مرات في اليوم عبر حسابه الذي يتابعه 118 مليون مشترك، إلا أن الهيئات الناظمة قد تقتص من الملياردير.

The recent layoffs @Twitter and today’s results of the Code of Conduct against #HateSpeech are a source of concern.

In my meeting at Twitter’s 🇪🇺 HQ, I underlined that we expect Twitter to deliver on their voluntary commitments and comply with EU rules, including #GDPR & #DSA. pic.twitter.com/q0HvJZy6Au

— Didier Reynders (@dreynders) November 24, 2022