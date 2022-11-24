ردود فعل واسعة على صورة لاعبي المنتخب الألماني احتجاجا على قرار منع دعم المثليين

عبّر ناشطون من مختلف الدول العربية عن غضبهم من الصورة الرسمية للمنتخب الألماني قبل بداية مباراته مع المنتخب الياباني، الأربعاء، ضمن بطولة كأس العالم قطر 2022.

واحتجّ لاعبو ألمانيا على منعهم من ارتداء شارة دعم المثليين بوضع أيديهم على أفواههم في إشارة إلى “قمع حرية التعبير”.

ومُنع اللاعبون في المنتخبات كلها من ارتداء الشارة، بعد فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبات على اللاعبين الذين يرتدون شارة دعم المثلية في مونديال قطر.

وهدد الاتحاد بمعاقبة من يرتديها بإعطائه بطاقة صفراء في بداية المباراة.

ووصف مغردون لقطة المنتخب الألماني بـ “المسيئة وغير اللائقة”، وأن قرار منع الشارة درس لوقف “الاستعلاء الغربي المقيت”، وفق قولهم.

وغرّد الصحفي غسان ياسين قائلًا: “صورة المنتخب الألماني قبل مباراة اليوم تمثل قمة النفاق والعنصرية الغربية ضد العرب.. هذه الغطرسة الغربية يجب أن تتوقف، لسه من كم سنة كنتوا عاملين أفران غاز لتذويب البشر جايين على الدوحة تعطونا دروس بالأخلاق بعد ما كنتوا ترقصوا قبل كم سنة مع القاتل بوتين”.

صورة المنتخب الألماني قبل مباراة اليوم تمثل قمة النفاق والعنصرية الغربية ضد العرب.. هذه الغطرسة الغربية يجب أن تتوقف

لسه من كم سنة كنتو عاملين أفران غاز لتذويب البشر جايين على الدوحة تعطونا دروس بالأخلاق بعد ماكنتوا ترقصوا قبل كم سنة مع القاتل بوتين#قطر2022 #Qatar2022 pic.twitter.com/4dNU8CRcP1 — غسان ياسين (@ghassanyasin) November 23, 2022

وقال الدكتور علي عبد الرؤوف إن “الفريق الألماني خارج التركيز لأنه محمل برسالة وهي أن نبدي وبقوة اعتراضنا على اعتراض قطر على ارتداء أي علامات تحمل أي نوع من الإشارات وموافقة الفيفا”.

وتابع: “هذا التحدي ومن بداية المباراة ومن وجهة نظري المتواضعة أحدث ارتباك وعدم تركيز”.

وكتب الفنان المصري محمد هنيدي: “تخيل كم العجرفة والبلطجة، إن حد يدخل بيتك وعايز يفرض رأيه عليك بالعافية ويدعوا لحاجات أنت ودينك وعاداتك وتقاليدك ومجتمعك رافضينها.. أوعى تخاف تدافع عن أفكارك مهما كان الثمن”.

تخيل كم العجرفة والبلطجة .. ان حد يدخل بيتك وعايز يفرض رأيه عليك بالعافية ويدعوا لحاجات انت ودينك وعاداتك وتقاليدك ومجتمعك رافضينها .. أوعى تخاف تدافع عن افكارك مهما كان الثمن https://t.co/bH6RiAlJUm — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) November 23, 2022

الطرح نفسه ذهب إليه المحلل الرياضي خليل البلوشي، ودوّن “حتماً ستخسر حينما تفكر خارج كرة القدم، وعن أي تفكير هو الأقدْر على وجه المعمورة.. خسرتم أخلاقيا قبل أن تخسروا في كرة القدم، وخسرتم كل من كان يشجعكم لأنه لن يشجع أفكاركم الدنيئة وتفكيركم الشادْ”.

وكتب المحلل الرياضي أحمد الحنفي: “موقف قطر مع المنتخبات التي مثل ألمانيا تاريخي بمعنى الكلمة، الناس دي كانت بتعامل العرب على أنهم ضعاف ومش هيقدروا يتمسكوا بعقيدتهم”.

وتابع: “لأول مرة بيجربوا شعور الضعف قدامنا، لأول مرة نحس أننا فعلًا جامدين وقدرنا نتمسك بالإسلام ومبادئنا قدامهم وعلى فكرة أحنا بندافع عن دين وعقيدة مش مجرد قضية تافهة فالفرق بيني وبينك كبير”.

وعزم قادة 7 منتخبات أوربية ارتداء الشارات في إطار حملة لرفض التمييز خلال البطولة في قطر، ويوم الاثنين، أعلنت منتخبات إنجلترا، ويلز، بلجيكا، الدنمارك، هولندا، ألمانيا وسويسرا في بيان أنها عدلت عن قرارها.

وطالب معلقون الفيفا باتخاذ إجراءات تجاه المنتخب الألماني، مؤكدين أن هذه مساحة للعب كرة القدم وليست لتمرير أجندة سياسية أو حزبية أو فئوية.

وأصدر الاتحاد الألماني لكرة القدم بيانًا، قال فيه إن “ما فعله لاعبوه ليس موقفا سياسيا” مضيفًا أن: “حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض، وحظر الشارة يضاهي حظر حقنا في التعبير”.

Wir wollten mit unserer Kapitänsbinde ein Zeichen setzen für Werte, die wir in der Nationalmannschaft leben: Vielfalt und gegenseitiger Respekt. Gemeinsam mit anderen Nationen laut sein. Es geht dabei nicht um eine politische Botschaft: Menschenrechte sind nicht verhandelbar. 1/2 pic.twitter.com/v9ngfv0ShW — DFB-Team (@DFB_Team) November 23, 2022

من جهتها، حضرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إلى مدرجات ملعب خليفة الدولي حيث دارت المباراة مرتدية شارة دعم المثلية، ونشرت الصورة عبر حسابها على تويتر، وعلقت عليها بوسم الحملة في إشارة لدعمها لها.

وقالت فيزر لصحيفة “بيلد” الألمانية عشية المباراة إن “حظر ارتداء الشارة خطأ فادح، يحطم قلب كل مشجع بكيفية إقدام فيفا على حسم هذا النزاع على حساب اللاعبين”.

وسجّل المنتخب الياباني فوزًا تاريخيًا على المنتخب الألماني الحاصل على لقب كأس العالم لأربع مرات سابقة، بنتيجة 2-1 في مباراة افتتاح مباريات المجموعة الخامسة في مونديال قطر.