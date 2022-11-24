أمطار غزيرة في السعودية تتسبب بتعليق الدراسة وإلغاء رحلات جوية وإغلاق طريق مكة (فيديو)

هطلت أمطار غزيرة على مدينة جدة السعودية، اليوم الخميس مما أدى إلى تعليق المدارس وتأخير رحلات جوية وإغلاق الطريق إلى مكة المكرمة.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس تأثر حركة المرور في جدة بفعل تساقط الأمطار الغزيرة.

وأعلنت أمانة محافظة جدة؛ حالة الاستنفار القصوى بكامل تجهيزاتها، لمواجهة الحالة المطرية، ورفع آثار الأمطار التي شهدتها المحافظة وتجاوزت كميتها 60 مليمتراً.

وأعلن مطار الملك عبدالعزيز بجدة عن تأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية بسبب الأحوال الجوية.

وأوضح في تنويه عبر حسابه في تويتر أنه نظرًا لظروف الأحوال الجوية، فقد تم تأخير إقلاع بعض الرحلات الجوية، آملاً التواصل مع الناقلات الجوية للتأكد من مواعيد الرحلات الجديدة.

مطار الملك عبدالعزيز بجدة يُعلن تأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية بسبب الأحوال الجوية. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 24, 2022

من جانبها أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة اليوم، عن إغلاق طريق (مكة -جدة) السريع، وبشكل احترازي نظرًا لهطول الأمطار، وحرصًا على سلامة الجميع.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية فجر الخميس “حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص”.

وكانت الحالة الماطرة التي تشهدها جدة حاليًا، قد تسببت في إغلاق عدة طرق منها طريق الحرمين، وكذلك بعض الأنفاق بالمحافظة.

من جانبه أكد المركز الوطني للأرصاد استمرارية الأمطار، ومتابعته للتطورات مع الجهات ذات العلاقة.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد في تحديث له، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظتي جدة ورابغ بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتدن في مدى الرؤية.