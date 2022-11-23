إصابة 47 شخصا جراء زلزال بقوة 6.1 درجات ضرب شمال غربي تركيا (فيديو)

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غربي تركيا فجر الأربعاء، حسب ما أفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، متسببا في إصابة 47 شخصا وفق السلطات التركية.

وحدد المعهد مركز الزلزال الذي وقع في الساعة 4:08 بالتوقيت المحلي على بُعد 170 كيلومترا شرق إسطنبول، كبرى مدن البلاد، وعلى عمق نحو 10 كيلومترات.

ويستخدم المعهد “عمقا ثابتا” يبلغ 10 كيلومترات عندما تكون بيانات الزلزال الأولية “أضعف من أن يكون من الممكن حسابها”، حسب الموقع الإلكتروني للمعهد.

من جهتها، حددت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) قوة الزلزال بـ5.9 درجات على مقياس ريختر، ومركزه في غول ياقا بمحافظة دوزجه في شمال غربي البلاد.

وأعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة “لدينا 35 جريحا أحدهم في حال حرجة”.

وأوضحت السلطات أن الجريح -في حال حرجة- أصيب عندما قفز من شرفة منزله بدافع الهلع، مشيرة إلى أنه نُقل إلى المستشفى.





وقالت فاطمة كولاك وهي من سكان محافظة دوزجه لوكالة الصحافة الفرنسية “أيقظنا دوي شديد وهزة فخرجنا مذعورين إلى العراء”.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو لقناة خبر التلفزيونية “أكملنا تقريبا عمليات التفتيش في القرى المحيطة بغول ياقا. لم ترِد أنباء عن أضرار جسيمة، فقط تحطمت بعض الحظائر في تلك الأماكن، وحدث انقطاع للكهرباء أثناء الزلزال لكن السلطات تعمل على إعادة التيار حاليا”.

وأضاف “سُجلت 70 هزة ارتدادية بينها 6 بقوة 4 درجات”.

وكان العديد من السكان لا يزالون في الخارج بعد ساعتين من وقوع الزلزال خوفا من هزات جديدة، وفق ما أفادت وسائل الإعلام التركية.

وفي يناير/كانون الثاني 2020، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات منطقة إلازيغ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجة، مما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين.