اتفاق بين القاهرة وأثينا على إرسال 5 آلاف عامل زراعي إلى اليونان

تعتزم مصر إرسال 5 آلاف عامل موسمي للمساعدة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع الزراعي اليوناني في إطار برنامج تجريبي اتفق عليه البلدان، الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان إن الاتفاق قد يكون معيارًا “استرشاديًّا” لاتفاقيات مستقبلية توقعها اليونان والاتحاد الأوربي مع دول خارجية لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وقال نائب وزير الخارجية ميلتياديس فارفيتسيوتيس عقب توقيع الاتفاق مع نظيره المصري إيهاب نصر “نأمل وصول أوائل العمال المصريين في الحقول اليونانية مطلع العام المقبل للمساعدة في الحصاد”.

ووفقًا لمسؤول في وزارة الزراعة اليوناني، تعاني اليونان حاليًا من نقص قدره 50 ألف عامل، وتحتاج إلى 30 ألف عامل على الأقل لسد الثغرات الأساسية في هذا القطاع وحده.

وكانت المحادثات الأولية مع مصر لألفي عامل ولكن تم رفع هذا العدد لاحقًا إلى 5 آلاف، وسيكون لعمال الزراعة المصريين الحق في دخول اليونان والإقامة فيها لما يصل إلى 9 أشهر قبل العودة إلى وطنهم.

ووقّعت اليونان ومصر معاهدة في 2020 لتحديد منطقة اقتصادية خالصة خاصة بهما في شرق المتوسط، وهي منطقة بها احتياطيات واعدة من النفط والغاز.

كما تسعى الدولتان لإنشاء كابل تحت البحر لنقل الكهرباء المنتجَة باستخدام مصادر متجددة من شمالي أفريقيا إلى أوربا في أول مشروع بنية تحتية من نوعه بالبحر المتوسط.