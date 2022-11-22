شاهد: أمير قطر يتوشح بالعلم السعودي في المدرجات لدعم “الأخضر” أمام الأرجنتين

توشّح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالعلم السعودي، اليوم الثلاثاء، خلال حضوره مباراة منتخبي المملكة والأرجنتين.

وشجّع الشيخ تميم المنتخب السعودي -الذي حقق إنجازًا تاريخيًا اليوم بفوزه على منافسه الأرجنتيني بهدفين مقابل واحد- من المنصة الشرفية لملعب لوسيل ضمن مباريات كأس العالم قطر 2022.

ورفع أمير دولة قطر العلم السعودي أمام جماهير الأخضر التي علت هتافاتها امتنانًا، ليتّوشح به خلال المباراة وسط تفاعل واسع انعكس صداه على منصات التواصل العربية.

أمير قطر 🇶🇦 الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يتوشح بالعلم السعودي 🇸🇦خلال مباراة الأرجنتين والسعودية pic.twitter.com/wsGO9b0vbp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 22, 2022

وحضر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حفل افتتاح مونديال قطر 2022، أول أمس الأحد، في ملعب البيت وهو يتشح أيضًا بعلم دولة قطر.

وظهر ولي العهد السعودي في المنصة الشرفية إلى جانب عدد من رؤساء الدول الذين حضروا حفل الافتتاح، وقد تابع أولى مباريات المونديال بين منتخبي قطر والإكوادور.

صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية 🇸🇦 يدعم منتخبنا الوطني أمام الإكوادور مرتديًا وشاح قطر 🇶🇦 #مرسال_قطر | #كأس_العالم_قطر_2022 #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/SnWFy7Oe8Z — مرسال قطر (@Marsalqatar) November 20, 2022

وحقق المنتخب السعودي إنجازًا تاريخيًا اليوم الثلاثاء بإحراز الفوز الأول للعرب في مونديال قطر 2022 على نظيره الأرجنتيني لتحقق واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ البطولة وسط فرحة عربية غامرة.

وقدمت السعودية عرضًا مذهلًا في الشوط الثاني وسجلت هدفين متتاليين بعد الاستراحة، حيث انتفضت لتصعق الأرجنتين وتخرج بالانتصار 2-1 في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم لكرة القدم في استاد لوسيل وأمام أكثر من 88 ألف متفرج اليوم الثلاثاء.

#الارجنتين_السعوديه⁩ الشيخ تميم بن حمد أمير قطر يتوشح الراية السعودية الخضراء الخفاقة بكلمة التوحيد بعد أن طلبها من المشجعين السعوديين

🇶🇦🇸🇦 pic.twitter.com/0hSbIzugk9 — د. محمد آل سلطان (@dr_maas1010) November 22, 2022

وحقق المنتخب السعودي أول 3 نقاط في المسابقة، ليتصدر مؤقتا المجموعة الثالثة في انتظار المباراة الأخرى في المجموعة التي ستجمع بولندا والمكسيك بملعب 974.

وفي الجولة الثانية يواجه منتخب السعودية السبت المقبل نظيره البولندي بملعب المدينة التعليمية، وستكون الأرجنتين في موقف حرج قبل مواجهة المكسيك في الجولة المقبلة حيث يسعى ميسي لتحقيق اللقب الوحيد الغائب عن خزائنه.

حضرة صاحب السمو يتوشح بالعلم السعودي في مباراة المنتخبين السعودي والارجنتيني 🇸🇦❤️🇶🇦 pic.twitter.com/9Ukczw5KWV — خالد بن عبدالعزيز آل ثاني (@Khdqa) November 22, 2022