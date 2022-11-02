يمنيون يعيشون في ظلام منذ 7 سنوات.. ما القصة؟ (فيديو)

تبذل السلطات اليمنية جهودًا حثيثة لإعادة تشغيل محطة كهرباء عصيفرة في مدينة تعز.

وتوقفت المحطة عن العمل منذ 7 سنوات بعد تعرّضها للقصف خلال الحرب الدائرة في البلاد، مما تسبب في احتراق خزانات الوقود التي تغذيها.

وتسبب العطل في انقطاع الكهرباء عن مدينة تعز، التي كانت تُمد بالتيار عن طريق محطات الكهرباء المركزية. ومع تأثر تلك المحطات نتيجة للحرب، كانت محطة عصيفرة هي المصدر الوحيد للكهرباء في المدينة.

وبدأت السلطات منذ مدة عملية تهدف إلى إعادة تشغيل المحطة، وتضمّن ذلك فحص مولداتها وأجهزتها، وإجراء صيانة شاملة لها.