يمنيون يعيشون في ظلام منذ 7 سنوات.. ما القصة؟ (فيديو)
2/11/2022
تبذل السلطات اليمنية جهودًا حثيثة لإعادة تشغيل محطة كهرباء عصيفرة في مدينة تعز.
وتوقفت المحطة عن العمل منذ 7 سنوات بعد تعرّضها للقصف خلال الحرب الدائرة في البلاد، مما تسبب في احتراق خزانات الوقود التي تغذيها.
وتسبب العطل في انقطاع الكهرباء عن مدينة تعز، التي كانت تُمد بالتيار عن طريق محطات الكهرباء المركزية. ومع تأثر تلك المحطات نتيجة للحرب، كانت محطة عصيفرة هي المصدر الوحيد للكهرباء في المدينة.
منذ 7 أعوام يعيش الأهالي في ظلام دامس.. ما القصة؟#عصيفرة #تعز #اليمن pic.twitter.com/S4F0MzCIfB
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 1, 2022
وبدأت السلطات منذ مدة عملية تهدف إلى إعادة تشغيل المحطة، وتضمّن ذلك فحص مولداتها وأجهزتها، وإجراء صيانة شاملة لها.
المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام يمنية