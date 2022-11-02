هكذا سيواجه اللاجئون السوريون في لبنان فصل الشتاء (فيديو)

قال لاجئون سوريون في لبنان للجزيرة مباشر إنهم يواجهم نقصا كبيرا في وسائل التدفئة قبل أن تبدء ليالي فصل الشتاء الباردة.

وأضافوا أنهم يعيشون في أوضاع مأساوية من دون مياه أو كهرباء أو حطب للتدفئة.

وذكر أحد اللاجئين أن المساعدات التي تُقدَّم لهم لا تكفيهم، مشيرا إلى أنهم يضطرون إلى جمع الحطب من مسافات بعيدة كما يستخدمون ماء ملوثا.

ودعا لاجئون إلى تخصيص المزيد من المساعدات خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وبعد اندلاع النزاع في سوريا، شكّل لبنان وجهة لمئات الآلاف من السوريين الذين فروا من مناطقهم مع سخونة المعارك. وتقدّر السلطات اللبنانية حاليا وجود أكثر من مليوني لاجئ على أراضيها، بينما يبلغ عدد المسجلين لدى الأمم المتحدة نحو 830 ألف شخص.

وبدأت السلطات اللبنانية عام 2017 تنفيذ خطة لإعادة اللاجئين السوريين “طوعا” إلى بلادهم.

ووفق بيانات الأمن العام اللبناني، فقد أُعيد أكثر من 400 ألف لاجئ إلى سوريا، لكن منظمات إنسانية ترجّح أن عدد العائدين أقل بكثير، وتتحدث عن توثيق حالات ترحيل “قسرية”.

وجرت آخر رحلات العودة “الطوعية” قبل أيام، وقال الأمن العام اللبناني إن الرحلة الأخيرة شملت نحو 750 لاجئا سوريا.