“شتاء النازحين.. 12 شتاء قارسا” تغطية خاصة لأوضاع النازحين في الشمال السوري (فيديو)

أطلقت الجزيرة مباشر تغطية خاصة لأوضاع النازحين في الشمال السوري بعنوان “شتاء النازحين.. 12 شتاء قارسا”.

تأتي التغطية في ظل شح الوقود وارتفاع أسعار الملابس وتصاعد المخاوف من تكرار سيناريو الشتاء الماضي.

وتوقع المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الشتاء القادم سيكون من أصعب المواسم على النازحين السوريين، مشددا على أن الحاجة ماسّة لنحو 200 مليون دولار لسد الفجوة التمويلية لتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

ورصدت شبكة “منسقو الاستجابة في سوريا” بأرقام أوضاع النازحين في الشمال السوري الذين يتوزعون في شمال غربي البلاد (إدلب وريفها وريف حلب الشمالي)

عدد المخيمات الكلي 1633

عدد النازحين القاطنين فيها مليون و812 ألفا

مخيمات عشوائية 514

تركيبة النازحين السكانية 317 ألفا و483

عدد الإناث 476 ألفا و224

عدد الأطفال مليون و17 ألفا و871

ذوو الاحتياجات الخاصة 73 ألفا و188

الأرامل 22 ألفا و552

نسبة العجز في القطاعات المختلفة:

الأمن الغذائي 57.45%

المياه 69.8%

الصحة والتغذية 86.55%

المواد غير الغذائية 62.3%

المأوى 58.25%

التعليم 64%

الحماية 70.8%

ورصد مراسل الجزيرة مباشر أوضاع النازحين في المخيمات، قائلا “الشتاء هنا كلمة مرعبة، الناس تخاف دائما مما يقترن في أذهانهم بالبرد الشديد والسيول والثلوج والأمطار، خاصة أن الخيام التي يعيش فيها النازحون عشوائية مؤقتة لا تصلح لاستقبال الشتاء خاصة أن درجة البرودة تصل إلى ما دون الصفر في الشتاء”.

وأضاف “قررت الجزيرة مباشر أن تستبق العواصف والأمطار والثلوج والشتاء القارس، وأن تذكّر المشاهدين بأننا على مسافة أيام أو أسابيع من تزايد هطول الأمطار والثلوج، لنقول لمن يريد أن يتحرك حتى لا تتكرر مأساة كل عام فعليه أن يتحرك منذ هذه اللحظة”.

واستطلعت الجزيرة مباشر الأوضاع المعيشية داخل إحدى الخيام، وقال أحد المقيمين بها إنه في فصل الشتاء تغرق الخيام في المياه، وإنه يقيم في خيمته منذ 5 سنوات، معتمدا على الله ثم المنظمات الخيرية.

وتقول الزوجة المريضة بالسرطان وتتلقى علاجا كيماويا “نواجه الشتاء بغطاء وعازل، تشعر أنك في الثلوج، الحالة تعبانة ولا نستطيع الإقامة في بيت ولا نستطيع توفير إيجار بيت، وليس معنا سوى رحمة الله”.

وتضيف “أولادي في سوريا، أريد أولادي يأتون من سوريا، هذا طلبي من رب العالمين، أتمنى رؤية أولادي قبل أن أموت”.