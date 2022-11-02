السودان.. رصد 26 إصابة بحمّى الضنك في ولاية شمال كردفان

أعلنت وزارة الصحة السودانية رصد 26 إصابة بمرض حمّى الضنك بولاية شمال كردفان غربي البلاد، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي اليوم، إنه لم تحدث أي وفيات بسبب المرض حتى اللحظة.

وكشفت الوزارة عن تكوين لجنة فنية للاستجابة الصحية لمجابهة انتشار عدوى حمّى الضنك.

وقالت الوزارة إن مؤشرات المرض في ازدياد، مما يستوجب بذل مزيد من الجهود في تنفيذ الخطة التي وضعتها وزارة الصحة بالولاية.

وأكدت الوزارة إرسال دعم إضافي للولاية للتصدي للوباء بمبلغ 39 مليار جنيه سوداني (68 مليون دولار) لتنفيذ كل الأنشطة المطلوبة.

ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن بعوضة “الزاعجة المصرية” هي الناقل الرئيسي لحمّى الضنك، ويتنقل الفيروس إلى الإنسان عبر لسعات أناث البعوض المصابة.

وحمّى الضنك عدوى فيروسية ينقلها البعوض، وتظهر في المناخات المدارية وشبه المدارية في العالم، ويُسمى الفيروس المسبب للمرض فيروس حمّى الضنك.

وحمّى الضنك من الأسباب الرئيسية للإصابة باعتلالات خطيرة، وقلما تتسبب في الوفاة.

ومن بين أعراض المرض “الحمّى والصداع الحاد وألم خلف العيون وآلام العضلات والمفاصل والغثيان”، ولا يوجد علاج محدد لها لكن إتاحة الرعاية الطبية اللازمة تقلل من معدلات الوفيات الناجمة.

وارتفعت معدلات الإصابة بحمّى الضنك بشكل كبير في العالم خلال العقود الأخيرة ، ويتعرض الآن نصف سكان العالم تقريبًا لاحتمال الإصابة بها.

وتشير تقديرات إلى أن حالات الإصابة بعدوى حمّى الضنك تتراوح بين 100 و400 مليون حالة سنويًّا، إلا أن أكثر من 80% من الإصابات تتراوح بين الخفيفة وغير المصحوبة بأعراض عمومًا.