أستراليا.. هروب 5 أسود لفترة قصيرة من حديقة حيوان في سيدني (فيديو)

تمكنت 5 أسود من الهرب لفترة قصيرة من محبسها في حديقة حيوان تارونغا في سيدني في وقت مبكر، الأربعاء، مما دفع الحديقة لإطلاق تحذير من المستوى الأول والإسراع بنقل مشاركين في برنامج لقضاء الليل في الحديقة إلى مكان آمن.

وأُطلق التحذير بعدما أظهر فيديو 4 أشبال وأسدًا خارج محبسهم بالرغم من أنهم كانوا في منطقة يفصلها جدار طوله 6 أقدام عن باقي الحديقة.

وسيطر حراس الحديقة على أحد الأشبال عن طريق حقنة مهدئة بينما عادت الأسود الأربعة الأخرى إلى محبسها من تلقاء نفسها.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحديقة أكدت تفعيل خطة الاستجابة العاجلة خلال أقل من 10 دقائق من هروب الأسود من منطقة العرض الرئيسة، وتأكدت عودة الأسود إلى محبسها بحلول الساعة 9 صباحًا.

ولم يتعرض أي شخص أو حيوان للإصابة، وفتحت الحديقة أبوابها بصورة طبيعية.

وذكر المدير التنفيذي لحديقة الحيوان سايمون دافي في مؤتمر صحفي “تطبق الحديقة نظام سلامة صارمًا للتعامل مع مثل هذه الأحداث، وتم التحرك فورًا”.

واستدعيت الشرطة إلى حديقة الحيوان لاقتياد المشاركين في برنامج قضاء الليل في الحديقة بعيدًا عن الخطر.

وحديقة حيوان تارونغا هي الأكبر في المدينة وتضم 7 أسود، منها 5 أشبال وأسدان بالغان بحسب موقعها على الإنترنت.

ولا تعرف حديقة الحيوان بعد كيف تمكنت الأسود من الهرب؟ وشرعت في تحقيقات رسمية.