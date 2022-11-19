شاهد: اصطدام طائرة بسيارة إطفاء على مدرج الإقلاع في بيرو ومقتل شخصين

اصطدمت طائرة ركاب لحظة إقلاعها بسيارة إطفاء بمطار ليما الدولي في بيرو، الجمعة، مما أدى إلى اشتعال النيران في الطائرة وإجلاء الركاب ومصرع اثنين من رجال الإطفاء، بحسب مصادر رسمية.

وقالت شركة “ليما إيربورت بارتنرز” المشغلة لمطار خورخي تشافيز إنها “تأسف بشدة لمصرع اثنين من أفراد فرق الإطفاء الجوية التابعة لها في الحادث”.

وجُرح مسعف كان في سيارة الإطفاء، حسب المسؤول الأمني أوريليو أوريليانا، موضحا أنه “في حالة حرجة بسبب إصابة في الرأس”.

وقالت وزارة الصحة في بيرو إن 20 راكبا يتلقون العلاج وإن اثنين على الأقل في حالة خطيرة، وإن 61 شخصا نقلوا إلى عيادات ومستشفيات قريبة من مطار خورخي تشافيز الدولي.

وقدم الرئيس بيدرو كاستيلو تعازيه لعائلتي رجلي الإطفاء في بيان على تويتر، قائلا إنه يتوجه بالدعاء من أجل شفاء المصابين.

Expreso mis más sentidas condolencias a los familiares de Ángel Torres y Nicolás Santa Gadea, valientes bomberos que fallecieron en el accidente ocurrido en el Aeropuerto Jorge Chávez. Mi pensamiento y mis oraciones está con ellos. Hago votos para la recuperación de los heridos. — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) November 18, 2022

وعلقت العمليات في صالة الوصول الجوية الرئيسية في البلاد لساعات، حسب الشركة نفسها.

من جهتها، أكدت شركة الطيران “لاتام” التي تسيّر الرحلة الداخلية أنه “لم يفقد أي من الركاب أو أفراد الطاقم حياته”، وكانت الطائرة تقل 102 من الركاب وطاقما من 6 أفراد.

وعبر المدير العام لشركة (لاتام) مانويل فان أورد، في مؤتمر صحفي في المطار عن استغرابه من وجود رجال إطفاء على مدرج الإقلاع، موضحًا أن قائد الطائرة لم يبلغ بأي أمر غير عادي.

وقال “لم يتم الإبلاغ عن حالة طوارئ في الرحلة التي كانت في أفضل ظروف للإقلاع، وكان لديه الإذن للإقلاع ووجد شاحنة على المدرج لا نعرف ماذا كانت تفعل هناك”.

وقالت وزارة النقل إن مكتب المدعي العام يسعى إلى إثبات الوقائع قبل توجيه اتهامات محتملة بالقتل والتسبب بجروح.

Un avión de #LATAMAirlines que estaba a punto de despegar chocó con un vehículo de bomberos en plena pista en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de #Lima, #Perú. Dos bomberos murieron y la aeronave se incendió. Este es el momento del impacto: pic.twitter.com/VuuzskjDBG — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) November 19, 2022

وأظهرت لقطات صورها شهود وبثتها قنوات تلفزيونية الطائرة التي قالت مواقع تتبع الرحلات الجوية إنها من طراز “إيرباص ايه 320″، وهي تنطلق بأقصى سرعة للإقلاع ثم تصطدم بشاحنة تمر بسرعة وتقطع الطريق أمامها.

وواصلت الطائرة مسارها، بعد تضرر معدات الهبوط، واحتكت بالمدرج بجناحها الأيمن مما تسبب بإطلاق شرارات. وعندما توقفت، انبعث دخان كثيف منها واشتعلت نيران.

وألغيت عدد من الرحلات الجوية بينما تم تحويل رحلات أخرى إلى مطار بيسكو الواقع على بعد 250 كلم جنوب ليما. كما سُجل اضطراب في الرحلات الدولية ولا سيما مع أمريكا الشمالية إذ إن ليما تعد منصة مهمة لحركة النقل في المنطقة.