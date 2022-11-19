تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر السبت 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم السبت 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

الدوحة

10:00 مكة المكرمة

ندوة قطرية تركية حول سبل دعم وتعزيز العلامات التجارية الوطنية>

الدوحة

10:45 مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

تونس

11:00 مكة مكرمة

افتتاح القمة الفرنكوفونية في تونس بمشاركة الرئيسين التونسي والفرنسي.

طرابلس

11:30 مكة المكرمة

بيان صحفي ومبادرة من 120 شخصية ليبية لحل أزمة الانتخابات.

الخرطوم

14:00 مكة المكرمة

مبادرة نداء أهل السودان تدعو للتظاهر رفضا للتدخل الأجنبي بالسودان.

كوالالمبور

15:45 مكة المكرمة

نتائج الانتخابات العامة في ماليزيا.

مطار الدوحة

15:45 مكة المكرمة

جولة من مطار الدوحة ترصد توافد المشجعين من مختلف دول العالم.

إدلب / سوريا

16:00 مكة المكرمة

كأس العالم للمخيمات بمشاركة 32 فريقاً يمثلون المنتخبات المشاركة بكأس العالم من 25 مخيما.

الخرطوم

17:00 مكة المكرمة

ندوة سياسية تنظمها قوى الحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية حول الوضع السياسي الراهن.

الخرطوم

17:00 مكة المكرمة

دولة قطر تدشن برنامجا لمشاهدة مونديال كأس العالم لكرة القدم للنازحين واللاجئين.

جربة – تونس

18:00 مكة المكرمة

ندوة صحفية لجبهة الخلاص الوطني حول مستجدات الشأن السياسي بالتزامن مع القمة الفرنكوفونية.