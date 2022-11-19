تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر السبت 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم السبت 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
الدوحة
10:00 مكة المكرمة
ندوة قطرية تركية حول سبل دعم وتعزيز العلامات التجارية الوطنية>
الدوحة
10:45 مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
تونس
11:00 مكة مكرمة
افتتاح القمة الفرنكوفونية في تونس بمشاركة الرئيسين التونسي والفرنسي.
طرابلس
11:30 مكة المكرمة
بيان صحفي ومبادرة من 120 شخصية ليبية لحل أزمة الانتخابات.
الخرطوم
14:00 مكة المكرمة
مبادرة نداء أهل السودان تدعو للتظاهر رفضا للتدخل الأجنبي بالسودان.
كوالالمبور
15:45 مكة المكرمة
نتائج الانتخابات العامة في ماليزيا.
مطار الدوحة
15:45 مكة المكرمة
جولة من مطار الدوحة ترصد توافد المشجعين من مختلف دول العالم.
إدلب / سوريا
16:00 مكة المكرمة
كأس العالم للمخيمات بمشاركة 32 فريقاً يمثلون المنتخبات المشاركة بكأس العالم من 25 مخيما.
الخرطوم
17:00 مكة المكرمة
ندوة سياسية تنظمها قوى الحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية حول الوضع السياسي الراهن.
الخرطوم
17:00 مكة المكرمة
دولة قطر تدشن برنامجا لمشاهدة مونديال كأس العالم لكرة القدم للنازحين واللاجئين.
جربة – تونس
18:00 مكة المكرمة
ندوة صحفية لجبهة الخلاص الوطني حول مستجدات الشأن السياسي بالتزامن مع القمة الفرنكوفونية.