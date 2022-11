إيلون ماسك يجري تصويتا على تويتر بشأن إعادة ترمب إلى المنصة

أطلق مالك تويتر الجديد إيلون ماسك، الجمعة، استفتاء على إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وكانت نتائج الاستفتاء عند الساعة 12.14 بتوقيت غرينتش من صباح السبت، 52% موافقة على تفعيل حساب ترمب من حوالي 9 ملايين و500 ألف مشارك، فيما عبّر 47٪ عن رفضهم.

وحظرت الإدارة السابقة لتويتر حساب ترمب بسبب تحريض أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، خلال تثبيت أعضاء الكونغرس فوز منافسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن.

وقالت الشركة حينها: “بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الحديثة الصادرة عن حساب الرئيس دونالد ترمب والسياق المحيط بها، وتحديدا كيفية تلقيها وتفسيرها على الموقع وخارجه، قمنا بتعليق الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف”.

ورغم عدم وجود ضمانات بأن ينصاع ماسك لنتيجة التصويت، كتب الرجل الأغنى في العالم في تغريدة لاحقة العبارة اللاتينية (Vox Populi, Vox Dei) أي “صوت الشعب هو صوت الله”.

وكان ترمب مغردًا نشطا على تويتر ويتابع حسابه في المنصة أكثر من 88 مليون مستخدم، وقد أعلن الرئيس الأمريكي السابق نيته عدم العودة إلى تويتر، مفضلاً الاستمرار في النشاط على شبكته الخاصة “تروث سوشال” التي أطلقها بعد استبعاده من تويتر.

وكان ماسك أعلن في تغريدة الجمعة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إعادة حساب ترمب على تويتر، كما أعلن أن شخصيات أخرى مثل كاثي غريفين وجوردن بيترسون وبابيلون بي سيتم تفعيل حساباتها مجددا.

Kathie Griffin, Jorden Peterson & Babylon Bee have been reinstated.

Trump decision has not yet been made.

— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022