“أحلم أن أقف وسط طلابي في المدرج”.. مصرية كفيفة تحصل على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي (فيديو)

حصلت طالبة مصرية كفيفة على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من كلية الآداب بجامعة المنصورة بمرتبة الشرف الأولى.

وقالت الجامعة في بيان، إن رنا حامد عوضين هي أول طالبة كفيفة تحصل على الدكتوراه من الجامعة، وكان موضوع الرسالة (النقد الاجتماعي في روايتي “اذهب واحكها فوق الجبل” لجيمس بولدوين و”الابن الأصلي” لريتشارد رايت منظور عن الأسلوب والتيمات).

وحرص رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، على حضور مناقشة الرسالة دعما للطالبة، وأعرب عن “سعادته بمثابرة رنا وحرصها على تحدي الصعاب”، وفق البيان.

وقالت رنا حامد لوسائل إعلام محلية، إنها بدأت مسيرتها من مدرسة النور للمكفوفين بمدينة المنصورة، وحصلت على المرتبة الأولى في جميع المراحل التعليمية، حتى التحقت بكلية الآداب جامعة المنصورة.

وتحدثت رنا عن بعض الصعوبات التي واجهتها في اختيار الكلية، بسبب عدم رغبة أسرتها بدخول كلية الآداب، قائلة: “الجميع حذروني من صعوبة تعلم اللغة الإنجليزية، بسبب إني كفيفة وأنا تحديت الجميع واخترتها”.

وعن رحلة الدكتوراه، أوضحت الدكتورة رنا حامد، أنها بدأت في تسجيل رسالة الدكتوراه في عام 2018 في كلية الآداب جامعة المنصورة، وأن تحضير الرسالة أخذ منها 4 أعوام.

أرجعت رنا الفضل في ما وصلت إليه إلى المشرف على رسالة الدكتوراه، والتكنولوجيا التي ساعدتها في التعلم السريع.

وتسعى رنا للالتحاق بإحدى الجامعات للتدريس فيها، وقالت في تصريح للصحافة “أحلم أن أقف وسط المدرج وأسمع صوت الطلاب”.

وتفاعل مدونون مع رنا وأثنوا على مثابرتها، واصفين رحلتها بأنها “قهرت الظلام”.

تحية و تقدير للدكتورة/ رنا حامد عبد الواحد عوضين لحصولها على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي بمرتبة الشرف الأولى من كلية الآداب بجامعة المنصورة، لتكون بذلك أول طالبة كفيفة تحقق هذا الإنجاز. pic.twitter.com/iWyo9awh6E — Freddy Elbaiady, M.P. النائب فريدي البياضي (@felbaiady) November 18, 2022

وكتب ناشط: “‏كل التحية والتقدير لها ولأسرتها التي تحملت كل الصعاب معها وأتمنى أن تجد “رنا” فرصة في التدريس بالجامعة حتى تواصل مسيرتها العلمية ربما تصبح أول وزيرة مصرية كفيفة”.

وأضاف حساب آخر: “‏هذا النموذج يستحق أن يتصدر المشهد الإعلامي حتى يعلم الشباب أن هناك أبطالا ونجوم حقيقية محترمة تحتذى أهم من لاعبي كرة القدم والفنانين وتحيا مصر”.

وكتب أشرف إسماعيل: “رنا حامد عوضين، عفوا الدكتورة عن استحقاق موجب عن أطروحتها في الأدب الإنجليزي بامتياز في كلية الآداب جامعة المنصورة”.

وتابع في تدوينة: “أخجل أن أقول الكفيفة، أشعرتني أني من يستحق الوصف، حيوها، فمثلها يستحق الإشادة ليس من تلاحقهم الكاميرات على السجاد الأحمر”، في إشارة إلى الفنانين في مهرجان القارة السينمائي.