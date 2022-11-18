بنكهة يمنية.. فرقة موسيقية تعيد غناء “ارحبوا” بطريقتها الخاصة (فيديو)

أطلقت فرقة “يمن دان” اليمنية نسخة محلية من أغنية “ارحبوا” إحدى الأغاني الرسمية لمونديال قطر 2022.

ولاقت الأغنية التي أطلقتها شركة (أوريدو) للاتصالات انتشارًا واسعا في الوطن العربي، وأعادت غنائها فرقة كورال الشرق المصرية وأطفال مخيمات اللجوء في إدلب السورية.

وأعادت الفرقة غناء “ارحبوا” بتوزيع يمني واستعانت في ذلك بآلات موسيقية من التراث المحلي، كما حرص أعضاؤها على ارتداء الزي اليمني.

ودمجت فرقة يمن دان أغنية ارحبوا بمقطع من أغنية المطرب أبو بكر سالم “غدر الليل”، لإصدار مقطع بديع.

وحظيت الأغنية التي نشرتها الفرقة عبر صفحتها على فيسبوك على ما يقارب 300 ألف إعجاب.

وأُطلقت أغنية ارحبوا قبل شهرين من كلمات الشاعر العماني حميد البلوشي، وألحان المغربي السويدي ريدوان.

ويعني عنوان الأغنية المستوحى من اللهجة القطرية “مرحبا وأهلا بكم”، وتعكس كلماتها حرارة ترحاب القطريين بضيوفهم في مونديال 2022.

وطرحت الأغنية باللغة الإنجليزية من أداء الفرنسي ميتر جيمس، وأوزونا من بورتوريكو، وباللغة العربية من أداء القطري ناصر الكبيسي والسعودي عايض يوسف والكويتية حنين حسين، وتعكس الأغنية طيب الترحاب في قطر.

وجرى تصوير العمل في أكثر من مكان في قطر، مثل مشيرب ولوسيل وكتارا ومترو الدوحة.