احتفوا بمونديال قطر.. أطفال مخيمات النازحين في سوريا يوجهون رسالة للعالم بكرة ممزقة (فيديو)

قال الصحفي السوري محمد خير حك إن الأطفال السوريين النازحين الذين أدوا أغنية “ارحبوا” احتفالًا بمونديال قطر، أرادوا توصيل رسالة عبر استخدام كرة قدم ممزقة في الأغنية.

وأضاف محمد، خلال لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، أن هذه الرسالة تتمثل في أن الأطفال يريدون أن ينقلوا فرحتهم بمونديال قطر بهذه الكرة الممزقة مثل حالتهم المعيشية في المخيمات التي يعيشون فيها، والتي لا تتوافر على إمكانيات الحياة، سواء خلال برد الشتاء أو حر الصيف.

ورغم صعوبة الظروف التي يعيشون فيها، شارك أطفال سوريون في الاحتفال بكأس العالم قطر 2022 بأداء إحدى الأغنيات الخاصة بالبطولة، كما شارك بعضهم في رسم جدارية تضامنًا مع قطر لتنظيمها المونديال.

وأوضح الصحفي محمد خير حك، أحد القائمين على تدريب الأطفال، أن أداء الأطفال النازحين للأغنية يهدف إلى لفت أنظار العالم إلى معاناة الأطفال السوريين بسبب ظروف الحرب والأوضاع المأساوية التي يعيشون فيها.





ولفت محمد إلى أنه أراد أيضًا أن يؤكد للعالم أن من حق أطفال سوريا أن يفرحوا وأن يشاركوا العالم في استمتاعه بمونديال قطر، وذكر أن تدريب الأطفال على أداء الأغنية لم يستغرق وقتًا طويلًا.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصوّرا للأغنية، يُظهر أداء الأطفال للأغنية مع استعراض مهاراتهم في لعبة كرة القدم.