من المدخل إلى غرفه الثلاث.. جولة افتراضية داخل هرم خوفو (فيديو)

كيف يبدو الهرم الأكبر من أهرامات الجيزة من الداخل؟ سؤال يداعب خيال الكثيرين حول العالم، ويريدون الحصول على إجابة عنه.

“مشروع الجيزة”، مشروع مشترك بين جامعة هارفارد ووزارة السياحة والآثار المصرية حاول تقديم إجابة عبر جولة افتراضية للهرم الأكبر، أو هرم خوفو كما يعرف أيضًا.

وتبدأ الجولة عند المدخل الخارجي للهرم، الذي يعد العجيبة الباقية من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم.

وتستمر الجولة داخل أنفاق الهرم وممراته صعودًا وهبوطًا مع تقديم شرح ميسر لما يشاهده المرء، ومعلومات عن الهرم وصاحبه.

وتقود الجولة إلى الغرفة الجوفية، وهي واحدة من 3 غرف داخل الهرم، وغير مسموح للزائرين الذين يدخلون الهرم الأكبر بدخول الممر الهابط الذي يؤدي إلى هذه الغرفة.

وتقع هذه الغرفة الغامضة التي لا يعرف عنها الكثير أسفل قمة الهرم تقريبًا.

وتعود الجولة إلى الممر الصاعد المؤدي إلى الغرفتين الأخريين: غرفة الملكة وغرفة الملك على الترتيب من الأسفل إلى الأعلى.

ولا تحتوي غرفة الملكة على أي محتويات، فيما يوجد تابوت حجري ضخم من الجرانيت داخل غرفة الملك أو غرفة الدفن كما تعرف أيضًا.

وحسب موقع “مشروع الجيزة“، “بدأ المشروع عام 2000 في متحف الفنون الجميلة في بوسطن بهدف رقمنة الوثائق الأثرية جميعها من متحف الفنون الجميلة، بوسطن – بعثة جامعة هارفارد إلى الجيزة، مصر خلال الفترة من عام 1904 تقريبًا إلى عام 1947.

كما يهدف المشروع أيضًا إلى أن تكون “هذه المعلومات متاحة مجانًا على الإنترنت ليستخدمها أي شخص”.