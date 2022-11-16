تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الأربعاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
بالي
11:00 مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في ختام قمة مجموعة دول العشرين
بالي
12:00 مكة المكرمة
مؤتمر صحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة دول العشرين
روما
13:00 مكة المكرمة
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الإيطالي ونظيره اليوناني
بالي
14:00 مكة المكرمة
مؤتمر صحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش اجتماعات مجموعة دول العشرين
فيينا
15:00 مكة المكرمة
مؤتمر صحفي للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على هامش انطلاق اجتماعات مجلس الوكالة
الولايات المتحدة
18:00 مكة المكرمة
حوار مع كل من الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
واشنطن
20:00 مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لوزير الدفاع الأمريكي وقائد قيادة المنطقة الوسطى عقب اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعي الخاصة بأوكرانيا