تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الأربعاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

بالي

11:00 مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في ختام قمة مجموعة دول العشرين

بالي

12:00 مكة المكرمة

مؤتمر صحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة دول العشرين

روما

13:00 مكة المكرمة

مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الإيطالي ونظيره اليوناني

بالي

14:00 مكة المكرمة

مؤتمر صحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش اجتماعات مجموعة دول العشرين

فيينا

15:00 مكة المكرمة

مؤتمر صحفي للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على هامش انطلاق اجتماعات مجلس الوكالة

الولايات المتحدة

18:00 مكة المكرمة

حوار مع كل من الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

واشنطن

20:00 مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لوزير الدفاع الأمريكي وقائد قيادة المنطقة الوسطى عقب اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعي الخاصة بأوكرانيا