الخطوط القطرية تدشن رحلات مباشرة إلى دوسلدورف في ألمانيا

وصلت أولى رحلات الخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى مطار دوسلدورف الدولي في ألمانيا أمس الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني، لتكون بذلك رابعة وجهات الناقلة الوطنية لدولة قطر في ألمانيا.

وأصبحت مدينة دوسلدورف البوابة الرابعة للخطوط الجوية القطرية في ألمانيا، بعد ميونخ وفرانكفورت وبرلين.

وفي يوليو/تموز 2022، عززت الناقلة الحائزة على العديد من الجوائز العالمية من وجودها في ألمانيا عبر زيادة عدد رحلاتها إلى فرانكفورت لتصبح 3 يوميا.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، إن تدشين رحلات مباشرة إلى مدينة دوسلدورف “يعزز من شبكة وجهاتنا العالمية في ألمانيا عبر إطلاق رحلاتنا الجديدة في الوقت المناسب قبيل انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022”.

وستوفر الوجهة الجديدة رحلات يومية للمسافرين من الدول المجاورة مثل بلجيكا وهولندا الذين سيكون لديهم فرصة خيارات السفر إلى أكثر من 150 وجهة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

هل تعلم ان دوسلدورف هي عاصمة الموضة في ألمانيا؟ كما أنها تشتهر بالفن و الموسيقى. أصبح بإمكان المسافرين من الدوحة السفر الى دوسلدروف عبر #الخطوط_الجوية_القطرية. pic.twitter.com/VvNNPPEmiA — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) November 15, 2022

وقال الرئيس التنفيذي لمطار دوسلدورف الدولي، توماس شنالك “بدءًا من اليوم، أصبح لمطار دوسلدورف الدولي مسار جديد لرحلات جوية طويلة المدى”.

وستشغل الخطوط القطرية رحلاتها المباشرة الجديدة عبر طائرة (بوينج B787 – دريملاينر) التي تضم 22 مقعدا على درجة رجال الأعمال و232 على الدرجة السياحية.

وحصلت الخطوط الجوية القطرية مؤخرا على جائزة “أفضل شركة طيران في العالم” ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2022، كما تتصدر شركات الطيران العالمية بعد فوزها بجائزة الأفضل في العالم للمرة السابعة في تاريخها في إنجاز غير مسبوق.

وفازت الخطوط القطرية أيضا بـ5 جوائز أخرى هي “أفضل درجة رجال أعمال في العالم”، و”أفضل صالة لدرجة رجال الأعمال في العالم”، و”أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم”، و”أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم”، و”أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط”.