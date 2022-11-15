وهو على قيد الحياة.. جيف بيزوس يعتزم التبرع بمعظم ثروته للجمعيات الخيرية

أعرب مؤسس “أمازون” الملياردير جيف بيزوس عن عزمه التبرع بمعظم ثروته لجمعيات خيرية، خلال مقابلة مع شبكة (سي إن إن) عُرضت الاثنين.

وردّا على سؤال حول ما إذا كان يخطط للتبرع بمعظم ثروته وهو على قيد الحياة، أجاب بيزوس “نعم”.

وهذه المرة الأولى التي يفيد بها رجل الأعمال (58 عاما) بتصريح مماثل علنا. ولم يشر بيزوس في حديثه إلى “ذي غيفينغ بليدج” التي تشكل مبادرة أطلقها الأمريكيان وارن بافيت وبيل غيتس عام 2010، وتهدف إلى تشجيع أصحاب الملايين على التبرع بأكثر من نصف ثرواتهم للجمعيات الخيرية.

وتبلغ ثروة جيف بيزوس حاليا 124 مليار دولار، مما يجعله رابع أغنى شخص في العالم، وفق بلومبرغ.

0.0036 من ثروة 400 ملياردير كافية لحل أزمة الجوع في العالم.. فهل يلبون نداء المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي؟#إيلون_ماسك #جيف_بيزوس #بيل_غيتس pic.twitter.com/RoDsOWYGWi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 28, 2021

ويمتلك جيف بيزوس أيضا صحيفة “واشنطن بوست” اليومية وشركة “بلو أوريجن” للصناعات الفضائية و”صندوق بيزوس إيرث” المخصص لكوكب الأرض الذي أطلقه الملياردير عام 2020 مخصِّصا له 10 مليارات دولار.

ويرغب رجل الأعمال في ضمان استخدام تبرعاته بأفضل طريقة ممكنة، وقال خلال المقابلة التي ظهر فيها إلى جانب شريكة حياته لورين سانشيز “نحن نعزز الإمكانات” اللازمة للقيام بهذا الأمر.

وسبق أن تعهدت ماكنزي سكوت، زوجة بيزوس السابقة التي تُقدَّر ثروتها بنحو 24 مليار دولار، بالتبرع بما لا يقل عن نصف ثروتها للجمعيات الخيرية، عبر توقيعها على “ذي غيفينغ بليدج” عام 2019 بعد فترة وجيزة من طلاقها.

وفي أوائل عام 2021، تبرعت سكوت بـ6 مليارات دولار لمنظمات عدة من دون فرض أي شروط تتعلق بإسهامها هذا.