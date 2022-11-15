تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر الثلاثاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

سوريا

10:30 مكة 07:30 GMT

“اثنا عشر شتاء قارسًا”

الجزيرة مباشر تواصل رصدها لأوضاع النازحين السوريين.

طهران

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية على بهادري جهرمي.

11:00 مكة 08:00 GMT

طرابلس

مؤتمر بعنوان “مكافحة الفساد لتدعيم الاستقرار “ينظمه جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي.

11:00 مكة 08:00 GMT

الحمامات – تونس

كلمة متوقعة للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

11:30 مكة 08:30 GMT

بروكسل

اجتماع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوربي بمشاركة الأمين العام للناتو ووزير الدفاع الأوكراني.

12:00 مكة 09:00 GMT

البيرة – فلسطين

وقفة لأهالي الأسرى في سجون الاحتلال أمام مكتب الصليب الأحمر الدولي بمدينة البيرة.

12:00 مكة 09:00 GMT

رام الله – فلسطين

تشييع جثمان الشهيدة فلة المسالمة التي استشهدت برصاص قوات الاحتلال في الرأس بمدينة رام الله.

13:00 مكة 10:00 GMT

الخرطوم

مظاهرة دعت لها لجان مقاومة أم درمان بالعاصمة السودانية للتضامن مع شهداء الثورة وللمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين.

14:00 مكة 11:00 GMT

الخليل – فلسطين

جولة في معرض أشغال يدوية تراثية في مدينة الخليل تحت اسم “الياسمينة”.

15:15 مكة 12:15 GMT

بانكوك – تايلند

كلمة للمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان على هامش المؤتمر الدولي لتنظيم الأسرة.

15:30 مكة 12:30 GMT

لندن

جلسة مساءلة لوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في مجلس العموم بشأن العلاقة مع الاتحاد الأوربي.

16:30 مكة 13:30 GMT

واشنطن

قمة عالمية للمرأة تنظمها صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية

17:00 مكة 14:00 GMT

غزة

مسيرة رياضية بعنوان “فلسطين في المونديال” “لدعم قطر مع قرب انطلاق فعاليات كأس العالم.

17:00 مكة 14:00 GMT

واشنطن

جلسة بعنوان “التهديدات العالمية ضد الولايات المتحدة” تنظمها لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الأمريكي.

17:30 مكة 14:30 GMT

واشنطن

جلسة تناقش “عدم الاستقرار في أفريقيا” تنظمها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي.

18:00 مكة 15:00 GMT

الدوحة

محاضرة للدكتور محمد العوضي بعنوان “كأس العالم واستعادة إنسانية الإنسان”.

18:30 مكة 15:30 GMT

الخرطوم

جولة ترصد انطلاق معرض الزهور السنوي بالعاصمة السودانية.

19:00 مكة 16:00 GMT

نيويورك

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

20:00 مكة 17:00 GMT

واشنطن

قراءة في أبرز عناوين الصحف ومواقع التواصل الأمريكية.

20:30 مكة 17:30 GMT