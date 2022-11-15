تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر الثلاثاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
سوريا
10:30 مكة 07:30 GMT
“اثنا عشر شتاء قارسًا”
الجزيرة مباشر تواصل رصدها لأوضاع النازحين السوريين.
طهران
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية على بهادري جهرمي.
11:00 مكة 08:00 GMT
طرابلس
مؤتمر بعنوان “مكافحة الفساد لتدعيم الاستقرار “ينظمه جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي.
11:00 مكة 08:00 GMT
الحمامات – تونس
كلمة متوقعة للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.
11:30 مكة 08:30 GMT
بروكسل
اجتماع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوربي بمشاركة الأمين العام للناتو ووزير الدفاع الأوكراني.
12:00 مكة 09:00 GMT
البيرة – فلسطين
وقفة لأهالي الأسرى في سجون الاحتلال أمام مكتب الصليب الأحمر الدولي بمدينة البيرة.
12:00 مكة 09:00 GMT
رام الله – فلسطين
تشييع جثمان الشهيدة فلة المسالمة التي استشهدت برصاص قوات الاحتلال في الرأس بمدينة رام الله.
13:00 مكة 10:00 GMT
الخرطوم
مظاهرة دعت لها لجان مقاومة أم درمان بالعاصمة السودانية للتضامن مع شهداء الثورة وللمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين.
14:00 مكة 11:00 GMT
الخليل – فلسطين
جولة في معرض أشغال يدوية تراثية في مدينة الخليل تحت اسم “الياسمينة”.
15:15 مكة 12:15 GMT
بانكوك – تايلند
كلمة للمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان على هامش المؤتمر الدولي لتنظيم الأسرة.
15:30 مكة 12:30 GMT
لندن
جلسة مساءلة لوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في مجلس العموم بشأن العلاقة مع الاتحاد الأوربي.
16:30 مكة 13:30 GMT
واشنطن
قمة عالمية للمرأة تنظمها صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية
17:00 مكة 14:00 GMT
غزة
مسيرة رياضية بعنوان “فلسطين في المونديال” “لدعم قطر مع قرب انطلاق فعاليات كأس العالم.
17:00 مكة 14:00 GMT
واشنطن
جلسة بعنوان “التهديدات العالمية ضد الولايات المتحدة” تنظمها لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الأمريكي.
17:30 مكة 14:30 GMT
واشنطن
جلسة تناقش “عدم الاستقرار في أفريقيا” تنظمها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي.
18:00 مكة 15:00 GMT
الدوحة
محاضرة للدكتور محمد العوضي بعنوان “كأس العالم واستعادة إنسانية الإنسان”.
18:30 مكة 15:30 GMT
الخرطوم
جولة ترصد انطلاق معرض الزهور السنوي بالعاصمة السودانية.
19:00 مكة 16:00 GMT
نيويورك
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
20:00 مكة 17:00 GMT
واشنطن
قراءة في أبرز عناوين الصحف ومواقع التواصل الأمريكية.
20:30 مكة 17:30 GMT