مصرع 3 وإصابة 2 في إطلاق نار في جامعة فرجينيا الأمريكية (فيديو)

قالت شرطة جامعة فرجينيا في تغريدة عبر تويتر إن حادث إطلاق نار في حرم الجامعة أمس الأحد خلف 3 قتلى ومصابين اثنين، مضيفة أن المشتبه به ما زال طليقا و”مسلحا وخطرا”.

ووقع إطلاق النار حوالي الساعة 10:30 مساءً في مرآب للسيارات خلف مبنى الدراما، وحددت شرطة الجامعة هوية الطالب كريستوفر دارنل جونس على أنه المشتبه به.

وأوصت رسالة إلكترونية أرسلها نائب رئيس الجامعة إلى جموع الطلاب بأن يؤثر جميع الطلاب السلامة، وأن يتبعوا أوامر الاحتماء داخل الجامعة إذ إن الوضع الخطر ما يزال قائما.

وعلقت السلطات الدراسة بالجامعة اليوم الاثنين، وحثت الجامعة الجميع على التزام أماكن إقامتهم.

وحادث إطلاق النار هو الأحدث في سلسلة من العنف المسلح داخل الجامعات والمدارس الثانوية الأمريكية في السنوات الأخيرة.

وأثارت إراقة الدماء جدلا حول تشديد التقييدات على شراء الأسلحة وحملها في الولايات المتحدة، حيث يكفل التعديل الثاني للدستور حق حمل الأسلحة.

A canine unit has just arrived on the University of Virginia campus in Charlottesville as the manhunt for Christopher Darnell Jones continues. pic.twitter.com/fG77Lu1xMU

Three people were killed and two others were injured in a shooting at the University of Virginia.

The manhunt for suspect, Christopher Darnell Jones Jr., is still on and he is believed to be armed and dangerous, shelter in place is still in place. #UVA pic.twitter.com/7TrUZDSbaM

