الآلاف من طالبي اللجوء بالمملكة المتحدة ينتظرون سنوات للحصول على قرار

أفادت بيانات وزارة الداخلية البريطانية بأن عشرات الآلاف من المهاجرين ينتظرون أكثر من عام من أجل قرار بشأن طلب اللجوء الخاص بهم، كما أن هناك المئات الذين تزيد مدة انتظارهم عن 5 سنوات.

وذكرت وكالة (بي إيه ميديا) البريطانية أن البيانات التي حصل عليها مجلس اللاجئين بموجب قوانين حرية المعلومات، أشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين ينتظرون الحصول على قرار أولي بشأن طلب اللجوء إلى المملكة المتحدة تضاعف أربع مرات تقريبا خلال السنوات الخمس الماضية.

وأفادت الوكالة أن العدد زاد من 29 ألفا و522 في ديسمبر/ كانون الأول 2017 إلى 122 ألفا و206 في يونيو/ حزيران 2022.

وأوضحت البيانات أن الرقم في ديسمبر 2020 كان 64 ألفا و 891، وهو ما يعني أن العدد تضاعف تقريبا في 18 شهرًا.

وتتعرض وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان لضغوط متزايدة لإصلاح نظام اللجوء في المملكة المتحدة، والذي وصفته هي وسابقتها بريتي باتيل بأنه “معطل”.

يشار إلى أن الحكومة البريطانية تنفق 6.8 مليون جنيه إسترليني (8.05 مليون دولار) يوميا لإيواء المهاجرين في الفنادق.

وأظهرت أرقام وزارة الداخلية المنشورة في أغسطس/ آب الماضي أن تكلفة نظام اللجوء في المملكة المتحدة تجاوزت ملياري جنيه استرليني سنويا لأول مرة، وذلك مع استقبال أكبر عدد من طلبات اللجوء خلال عقدين.