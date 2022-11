زواج ابنة ترمب من ثري عربي في حفل عائلي بولاية فلوريدا (صور)

تزوجت تيفاني (29 عامًا) ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من رجل الأعمال اللبناني الأمريكي مايكل بولس (25 عامًا)، السبت، بعد قرابة عامين من خطوبتها.

وقالت مجلة بيبول الأمريكية إن حفل زفاف ابنة ترمب من زوجته السابقة الممثلة مارلا ميبلز أقيم بمنتجع مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وتزوج ترمب من الممثلة الأمريكية ما بين 1993 و1999، وأنجبا تيفاني، وهي الأخت غير الشقيقة لإيفانكا ودون جونيور وإريك وبارون ترمب.

وقالت ميبلز للمجلة إن الحفل اقتصر على العائلة والأصدقاء، مشيرة إلى أن العائلة اختارت المنتجع لأنه كان منزل طفولة تيفاني والمكان الذي وُلِدت فيه.

Tiffany Trump Marries Michael Boulos at Mar-a-Lago as Her Dad Donald Trump Prepares to Announce 2024 Run https://t.co/jdYJs8FOpc

واختارت تيفاني فستان زفاف من توقيع المصمم العالمي اللبناني إيلي صعب، وارتدت ميبلز أيضًا ثوبًا من تصميمه.

وقالت المجلة الأمريكية إن ترمب شارك في الزفاف باصطحاب تيفاني وتسليمها إلى زوجها ثم مشاركتها رقصة الأب مع العروس، بينما ساعدت إيفانكا في تحضيرات الزفاف، كما شارك باقي الإخوة في الحفل.

وأفادت بيبول أن علاقة تيفاني وبولس بدأت في 2018 بجزيرة ميكونوس في اليونان، موضحة أنه ابن عائلة لبنانية ثرية لديها أعمال في نيجيريا، وأنه تقدّم لخطبتها في البيت الأبيض بخاتم ألماس بقيمة 1.2 مليون دولار.

Imagine looking at your wedding photos and having your father think it’s a political photo with his thumb up #Tiffany #TiffanyTrumpwedding pic.twitter.com/cSJGsMa3R1

— Suzy (@SuzysVista) November 13, 2022