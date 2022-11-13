شاهد: لحظة تحطم طائرتين من الحرب العالمية الثانية بعد اصطدامهما في تكساس

اصطدمت طائرتان من الحرب العالمية الثانية وسقطتا على الأرض خلال عرض جوي تذكاري في دالاس أمس السبت، وفق ما أعلنت السلطات الأمريكية، من دون أن تتوافر لديها معلومات عن عدد الضحايا.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان إن طائرتين من فترة الحرب العالمية الثانية من طرازَي (بوينج بي 17 فلاينج فورتريس) و(بيل بي -63 كينجكوبرا) تصادمتا في معرض وينجز أوفر دالاس للطيران بمطار دالاس، وتحطمتا قبل اشتعال النيران فيهما.

وأضافت إدارة الطيران “في هذه المرحلة لا نعرف عدد الأشخاص الذين كانوا على متنيهما”، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا. وحمّل شهود مقاطع فيديو للواقعة، ظهر في أحدها سقوط إحدى الطائرتين على الأرض.

Air collision involving a B-17 bomber and smaller plane at Dallas airshow pic.twitter.com/P8YSa9fkcY — Ryan (@breakingryan1) November 12, 2022

وقال هانك كواتس، الرئيس والمدير التنفيذي لجماعة سلاح الجو التذكاري التي تهدف إلى الحفاظ على طائرات الحرب العالمية الثانية، في مؤتمر صحفي، إن عدد أفراد طاقم الطائرة بي-17 عادة ما يكون 4 أو 5 أشخاص.

وأضاف أن الطائرة بي-63 يكون بها طيار واحد، لكنه لم يذكر عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة وقت الحادث أو أسماءهم أو حالتهم.

وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي تصادم الطائرتين وسقوطهما بعد ذلك بوقت قصير واشتعال النار فيهما.