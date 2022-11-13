العراق.. هبوط خاطئ لمظليَّين خلال حفل تخرّج في بغداد (فيديو)

العراق.. هبوط خاطئ لمظليَّين خلال حفل تخرّج في بغداد (فيديو)
تداولت المنصات الرقمية العراقية فيديو يوثّق سقوط مظليَّين عن طريق الخطأ خلال حفل تخرّج بجامعة بغداد.
ووقع المظليان خلال العرض، أحدهما على الحضور والآخر على نخلة، وفق اللقطات التي لاقت انتشارًا كبيرًا عبر الفضاء الإلكتروني.
وكانت جامعة بغداد قد نشرت فيديو عبر صفحتها الرسمية للعرض المظلي خلال حفل التخرج، أمس الجمعة، لكن من دون مشهد سقوط المظليَّين.
وأرفقت المقطع بتعليق جاء فيه “مبارك تخرّج طلبتنا الأعزاء، فيديو التخرج لهذا اليوم بحضور الطلبة وعوائلهم وأساتذة الجامعة، نبارك لكم تخرّجكم ونرجو لكم الموفقية”.
#حفل_تخرج اقيم في #جامعة_بغداد
الضحك ↗️↗️↗️↗️↗️ pic.twitter.com/tcjMojtcfw
— Nameer (@Nameer01) November 11, 2022
قفز مظلي بصورة خاطئة في جامعة بغداد يؤدي الى سقوط أحدهم على الحضور والاخر على نخلة pic.twitter.com/xZqbeNx6mf
— Hawraz Gulpi (@Hawrazgulpi) November 11, 2022
مظلييين حفل تخرج جامعة بغداد pic.twitter.com/LkL1tQqULu
— كاظم (@k_abuturab) November 11, 2022