مصر.. مصرع 19 شخصا على الأقل إثر سقوط حافلة في نهر النيل (فيديو)

قالت وزارة الصحة والسكان المصرية إن 19 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 6 آخرون، اليوم السبت، إثر سقوط حافلة ركاب في أحد فروع نهر النيل شمالي مصر.

وأضافت الوزارة في بيان أن الحافلة سقطت في “ترعة الرياح التوفيقي” في محافظة الدقهلية بدلتا مصر.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف في تقرير له أن عدد المتوفين في حوادث الطرق في مصر بلغ 7101 وفاة عام 2021 مقابل 6164 عام 2020 بنسبة ارتفاع وصلت إلى 15.2%.

وأضاف أن عدد إصابات حوادث الطرق بلغت 51511 إصابة عام 2021، مقابل 56789 عام 2020، بنسبة انخفاض بلغت 9.3%.

وعدّد الجهاز أبرز أسباب حوادث السير في مصر، مثل التراخي في تطبيق معايير الأمان، وعدم صيانة الطرق، ورعونة القيادة، وعدم التزام السائقين بتعليمات المرور.