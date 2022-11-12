فضل مراد: اللهو والترفيه من فطرة خلق الإنسان والشريعة جاءت لتسييرها (فيديو)

قال الدكتور فضل مراد أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بكلية الشريعة في جامعة قطر، إن اللهو والترفيه من فطرة خلق الإنسان وإن الشريعة جاءت لتساير الفطرة.

وأضاف الدكتور فضل مراد لبرنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، أن الشريعة الإسلامية توافقت مع الخلق، لأن الذي خلق هو الذي شرع وأنزل القرآن الكريم.

وأوضح أن “المخلوق الذي فيه مشاعر خلقه الله خلقا بديعا، وراعت الشريعة الإسلامية هذه المشاعر”.

وزاد: “حين يُعرّف العلماء الإنسان يقولون إنه الحيوان الناطق أو الحيوان الضاحك، بمعنى أنه لا يوجد في الحيوانات من يضحك غيره”.

وأكد أستاذ الفقه أن اللهو والترفيه جزء من تكوين الإنسان وخِلقته وفطرته، ولا يمكن أن تضاد الشريعة الفطرة وتحاربها وتحجّمها، بل هي مسايرة لها وللمشاعر الإنسانية.

وجاءت الشريعة، وفق الدكتور فضل مراد، بتهذيب وتشذيب وعلاج المقدمات والنتائج، لكنها لم تأت بالمنع؛ وأعطى مثلا بكون الإنسان مفطورا على الكرامة، وأن الشريعة جاءت لحماية كرامته، كما أن الإنسان مفطور على الفرح والمرح وجاء الإسلام لرعاية ذلك وترتيبه ومحاربة الكآبة والحزن والهموم.

وأفاد ضيف (أيام الله)، أن ذلك يظهر في قوله تعالى “لا تحزن عليهم”، يعني أن الإسلام لا يدعو إلى الأحزان حتى وإن كانت لأجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فما بالك بالأحزان على الأموال.