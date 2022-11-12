عندما يتحول الحلم إلى حقيقة.. هكذا أصبح مطار حمد الدولي بعد افتتاح التوسعة الجديدة (فيديو)

افتُتحت التوسعة الجديدة لمطار حمد الدولي في الدوحة لاستقبال ضيوف قطر وجماهير بطولة كأس العالم، في خطوة سترفع الطاقة الاستيعابية إلى 58 مليون مسافر سنويا.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، يتماشى هذا التوسع الكبير مع التدفقات المرتقبة للزوار والمشجعين، كما يسهّل انسيابية حركة الطائرات والمراقبة الجوية، بالتزامن مع متطلبات الكثافة التشغيلية خلال كأس العالم التي تفصلنا أيام قليلة عن انطلاقتها، وهو ما يعزز فرص تلبية الطلب المتزايد على سفر الأفراد وشحن البضائع جوا.

وتشير التقديرات إلى أن مشروع توسعة المطار في المرحلة الأولى يشمل الربط بين المنطقة الشمالية والمنطقة المركزية الجديدة في مبنى المسافرين، كما أن إجمالي مساحة منطقة صالة المسافرين التي ستشملها التوسعة تبلغ نحو 240 ألف متر مربع، وستُدمَج ضمن المبنى الحالي، فضلا عن إنشاء مبنى جديد لشحن البضائع بما يعزز طاقته الاستيعابية لتصبح أكثر من 5 ملايين طن سنويا.

ومن المرجَّح أن يؤدي مشروع توسعة مطار حمد إلى إضافة مرافق عصرية ومتطورة، تضم أكثر من 90 علامة تجارية داخل منطقة تسوّق واحدة.

وحصل مطار حمد خلال العام الجاري على لقب “أفضل مطار في العالم” للعام الثاني على التوالي، بعد منافسة مع 550 مطارا عالميا، وبعدما حل في المرتبة الأولى ضمن حفل جوائز (سكاي تراكس) العالمية للمطارات 2022، الذي أقيم على هامش معرض ومؤتمر المطارات العالمي في العاصمة الفرنسية باريس.