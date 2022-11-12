اليمن.. حرائق تلتهم 60 خيمة للنازحين جنوبي الحديدة (فيديو)

أعلنت السلطات اليمنية، السبت، أن حرائق التهمت 60 خيمة للنازحين في محافظة الحديدة الساحلية بغرب البلاد، مما أدى إلى تضرر 100 أسرة.

وقالت السلطة المحلية الحكومية في محافظة الحديدة إن الحريق اشتعل في مخيم الجشة بمدينة الخوخة الساحلية جنوبي الحديدة، مما أدى إلى احتراق 60 خيمة للنازحين، وتضرر عشرات المساكن المجاورة، من دون الإعلان عن وقوع إصابات أو الكشف عن أسباب اشتعال الحريق.

ودعت منظمات إغاثة إلى تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من الحرائق التي طالت أجزاء واسعة من المخيم.

ويعد هذا المخيم أكبر مخيمات النازحين بالمحافظة، حيث تقطنه آلاف الأسر النازحة.

ونزح آلاف اليمنيين جراء الحرب التي بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية عام 2014، بإسناد من قوات الرئيس الراحل علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.

وحتى نهاية عام 2021، أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألفا بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات.