منوعات

شاهد: سمكة قرش تقفز على قارب صيد في نيوزلندا

القرش استطاع تخليص نفسه من على سطح القارب وعاد للبحر
11/11/2022

وثق صيادون في نيوزلندا هجوم سمكة قرش في عرض البحر على قاربهم، في مشهد حظى برواج واسع عبر مواقع التواصل.

وقال قائد القارب إن السمكة التي هاجمتهم يقدر وزنها بنحو 150 كيلو غراما، وطولها ما بين 2.5 و3.2 متر.

وأضاف أن القرش استطاع تخليص نفسه من على سطح القارب وعاد للبحر، في حين أظهر الفيديو أنه ظل عالقا على متن القارب لدقائق.

وأكد أن تصرفهم بتجنبه كان الأمثل، موضحا أنه من الخطأ إثارة غضبه والاقتراب منه.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند