شاهد: سمكة قرش تقفز على قارب صيد في نيوزلندا

وثق صيادون في نيوزلندا هجوم سمكة قرش في عرض البحر على قاربهم، في مشهد حظى برواج واسع عبر مواقع التواصل.

وقال قائد القارب إن السمكة التي هاجمتهم يقدر وزنها بنحو 150 كيلو غراما، وطولها ما بين 2.5 و3.2 متر.

I interrupt your news feed with this video of a shark landing on a fishing vessel in New Zealand. Yeah. Terrifying. 🦈 🛥️ (Credit: Churchys Charters NZ via Storyful) pic.twitter.com/ZQyHMA9bDx

وأضاف أن القرش استطاع تخليص نفسه من على سطح القارب وعاد للبحر، في حين أظهر الفيديو أنه ظل عالقا على متن القارب لدقائق.

وأكد أن تصرفهم بتجنبه كان الأمثل، موضحا أنه من الخطأ إثارة غضبه والاقتراب منه.

SHARK JUMPS ONTO BOAT 🦈 A charter fishing boat captain captured the unbelievable moment a #shark jumped onto his boat in the waters off New Zealand. The shark eventually slid back into the water. https://t.co/OqCBUYUXqi pic.twitter.com/hHh6DsPFqt

— Eyewitness News (@ABC7NY) November 9, 2022