تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 11 نوفمبر/تشرين الثاني

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

مولدوفا

11.00 مكة المكرمة.

كلمة لرئيسة البرلمان الأوربي روبرتا ميتسولا.

القدس

11.15 مكة المكرمة.

خطبة وصلاة الجمعة من المسجد الأقصى المبارك.

الدوحة

11.18 مكة المكرمة.

خطبة الجمعة من مسجد المدينة التعليمية للدكتور عمر عبد الكافي.

باريس

12.00 مكة المكرمة.

منتدى باريس للسلام الذي يعقد تحت شعار “تجاوز الأزمات المتعددة”.

تعز – اليمن

12.00 مكة المكرمة.

خطبة وصلاة الجمعة من ساحة الحرية.

غزة

13.00 مكة المكرمة.

مسيرة جماهيرية لحركة حماس تضامنا مع القدس والضفة الغربية.

الأردن

13.00 مكة المكرمة.

مسيرة تحت شعار “لا لتحكم الصهاينة بمياه الأردن”.

بروكسل

14.00 مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي للمفوضية الأوربية.

شرم الشيخ

14.10 مكة المكرمة.

كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة المناخ.

سوريا

14.30 مكة المكرمة.

“اثنا عشر شتاء قارسا”.. الجزيرة مباشر تواصل رصدها لأوضاع النازحين السوريين.

بيروت

15.30 مكة المكرمة.

كلمة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

جنيف

16.00 مكة المكرمة.

جلسة استماع للجنة التحقيق الأمميّة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الحدود التركية السورية

16.15 مكة المكرمة.

“اثنا عشر شتاء قارسا”.. الجزيرة مباشر تلتقي عائلة فقدت طفلتها الشتاء الماضي بسبب البرد.

مولدوفا

17.30 مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي لرئيسة البرلمان الأوربي روبرتا ميتسولا ورئيسة مولدوفا مايا ساندو.

تونس

18.00 مكة المكرمة.

المؤتمر الوطني الثامن للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان.

نيويورك

20.00 مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.